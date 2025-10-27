El hotel Hispano, el TSJ, el de la Unión y el Fénix... estos son los 67 edificios que se incorporan al catálogo de inmuebles protegidos en Murcia La Comisión de Urbanismo ha aprobado dos nuevas modificaciones de esta parte del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU): suma 44 de la zona centro-este y 23 del centro-oeste por su valor histórico y arquitectónico

Edificio de la Unión y el Fénix de Murcia.

Lázaro Giménez Lunes, 27 de octubre 2025, 13:43 | Actualizado 14:07h.

El catálogo de edificios y elementos protegidos del Ayuntamiento de Murcia incorpora 67 nuevos inmuebles tras las dos modificaciones que se han llevado a cabo, la 145 y 146, del Plan General de Ordenación Urbana. De estos edificios, 44 se encuentran en la zona centro-este y otros 23 son del centro-oeste. Además, siete edificios obtienen un grado 2 de protección estructural (lo que implica la conservación de elementos funcionales internos), mientras que los 60 restantes cuentan con grado 3, que preserva sus elementos arquitectónicos más relevantes.

Entre los inmuebles destacados se encuentran el Edificio Telefónica, el Hotel Hispano, la Consejería de Sanidad, la Delegación del Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia o el Edificio Belmonte, además del Edificio Mariano Bo, el Edificio San Nicolás y el edificio con mirador de la calle Arzobispo Simón López.

Sobre este paso, el alcalde de Murcia, José Ballesta, subrayó que «la recuperación del patrimonio es uno de los ejes de nuestro proyecto de ciudad», empleando para ello como fondo el Edificio La Unión y El Fénix, uno de los que se añaden en esta incorporación. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, detalló que «estas actuaciones suponen la mayor ampliación del catálogo municipal en los últimos años e integran construcciones representativas de los estilos historicista, racionalista y moderno que marcaron el desarrollo arquitectónico de la capital entre finales del siglo XIX y mediados del XX».

Ambos acuerdos, que se elevarán al Pleno Municipal del mes de octubre para su aprobación definitiva, abren un periodo de información pública de un mes para la presentación de alegaciones. La modificación, de carácter no estructural, cuenta con informes favorables de la Dirección General de Patrimonio Cultural y de la Confederación Hidrográfica del Segura, y ha sido elaborada por el Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento.

El listado de los edificios en el caso de la Modificación nº 145 son:

- Edificio Telefónica. Calle Frenería, nº8.

- Casa de dos plantas. Calle Sociedad, nº5.

- Edificio La Fuensantica. Calle Sociedad, nº9.

- Edificio San Bartolomé. Calle San Bartolomé, nº5.

- Casa Pedreño. Calle Alfaro, nº4.

- Edificio La Oca. Calle Trapería, nº5.

- Hotel Hispano. Calle Trapería, nº10.

- Casa tradicional de Trapería. Calle Trapería, nº13 B.

- Edificio Roses. Calle Trapería, nº32.

- Edificio racionalista de Trapería. Calle Trapería, nº21.

- Edificio Cardona. Calle Pintor Manuel Avellaneda, nº1.

- Edificio Manfredi. Calle Manfredi, nº2.

- Casa Jabonerías. Calle Jabonerías, nº11.

- Edificio historicista. Calle González Adalid, nº12.

- Consejería de Sanidad. Ronda de Levante, nº11.

- Edificio Radio Murcia. Calle Radio Murcia, nº2.

- Edificio Fuensanta. Calle Fuensanta, nº2.

- Edificio Eulogio Soriano. Calle Eulogio Soriano, nº5.

- Consejería de Economía. Av. teniente Flomesta, nº3.

- Delegación del Gobierno. Av. teniente Flomesta.

- Edificio Apóstoles. Calle Apóstoles, nº20.

- Edificio Isidoro de la Cierva, 1. Calle Isidoro de la Cierva, nº1.

- Edificio Parra. Calle Isidoro de la Cierva, nº3.

- Edificio Fernando. Calle Isidoro de la Cierva, 10.

- Edificio Candilejas. Calle Pintor Villacis, nº6.

- Edificio decimonónico. Calle Andrés Baquero, nº12.

- Edificio Andrés Baquero. Calle Andrés Baquero, nº11.

- Edificio Ferao. Calle Andrés Baquero, nº13.

- Edificio Sirvent. Plaza Santo Domingo, nº18.

- Edificio historicista. Plaza Santo Domingo, nº15.

- Edificio con mirador. Plaza Santo Domingo, nº13.

- Edificio balconado. Plaza Santo Domingo, nº11.

- Edificio La Cueva del Oso. Calle Granero, nº1.

- Edificio Granero. Calle Granero, nº3.

- Edificio Merced. Calle Merced, nº11.

- Edificio San Carlos. Calle San Carlos, nº11.

- Edificio Victorio. Calle Victorio, nº5.

- Edificio con mirador. Calle Joaquín Costa, nº3.

- Edificio historicista. Calle Simón García, nº49.

- Vivienda historicista. Calle Simón García, nº55.

- Edificio Belmonte. Calle Isabel la Católica, nº18.

- Delegación de Defensa. Paseo de Garay.

- Tribunal Superior de Justicia. Paseo de Garay.

- Edificio Consuegra. Ronda de Garay , nº18-20.

Los 23 edificios incluidos en la Modificación nº 146 son:

- Edificio historicista. Calle Jara Carrillo, nº7.

- Edificio Alemán. Calle Jara Carrillo, nº14.

- Edificio cuchillería. Calle arzobispo SimónLópez,9.

- Edificio con mirador. Calle arzobispo Simón López, nº 12.

- Cine Coy. Calle Madre de Dios, nº8.

- Edificio Vera. Calle Pascual, nº2.

- Edificio Unión y el Fénix. Plaza Santa Catalina, nº1.

- Edificio Funeraria de Jesús. Plaza de las Flores, nº4.

- Edificio Marín. Calle San Nicolás, nº4.

- Edificio Pasos de Santiago. Calle Pasos de Santiago, nº2.

- Edificio café de Alba. Calle Acisclo Díaz, nº5.

- Casa dieciochesca. Plaza San Julián, nº10.

- Edificio historicista. Plaza San Julián, nº3.

- Edificio Mariano Bo. Plaza San Julián, nº2.

- Edificio Santa Isabel. Calle Santa Isabel, nº4.

- Edificio Díaz. Calle Sagasta, nº14.

- Casa popular. Calle Sagasta, nº17.

- Casa de dos plantas. Calle Sagasta, nº26

- Edificio blasonado. Plaza San Antolín, nº4.

- Casa tradicional. Plaza San Antolín, nº6.

- Edificio Charrete. Calle Juan de la Cierva, nº4.

- Casa de la hornacina. Calle Olma, nº1-3.

- Casa tradicional. Calle Agustinas, nº4.