Solar en el que se ubicarán las dos torres previstas por Iberdrola. Nacho García

Dos nuevas torres para retomar la construcción en el entorno de Nueva Condomina, en Murcia

Tras ultimar los trámites urbanísticos, Iberdrola proyecta 174 viviendas en dos edificios de 16 plantas que formarán un complejo de «alto 'standing'»

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Martes, 21 de octubre 2025, 20:55

Comenta

El retorno de las grúas al entorno de Nueva Condomina vuelve a estar cerca. Y es que Iberdrola Inmobiliaria acaba de anunciar la primera promoción ... de viviendas en esta zona periférica y de servicios del municipio en casi dos décadas. Esta empresa promotora, propiedad de la mayor compañía eléctrica de España, ha sido una de las impulsoras de la reactivación del plan parcial ZB-SD-CH7 de Churra, la cual quedó sellada el pasado verano con la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, del proyecto refundido de urbanización del sector.

