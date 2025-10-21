Dos nuevas torres para retomar la construcción en el entorno de Nueva Condomina, en Murcia

El retorno de las grúas al entorno de Nueva Condomina vuelve a estar cerca. Y es que Iberdrola Inmobiliaria acaba de anunciar la primera promoción ... de viviendas en esta zona periférica y de servicios del municipio en casi dos décadas. Esta empresa promotora, propiedad de la mayor compañía eléctrica de España, ha sido una de las impulsoras de la reactivación del plan parcial ZB-SD-CH7 de Churra, la cual quedó sellada el pasado verano con la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, del proyecto refundido de urbanización del sector.

La culminación de esta tramitación urbanística posibilita la edificación de unas 4.000 nuevas viviendas en esta área, siempre que se acometan las obras de adecuación que quedaron pendientes en la primera fase y que incluyen la culminación de viales internos secundarios, así como el desarrollo de aparcamientos, jardines y otros espacios verdes que permitirán mejorar y completar las dotaciones de la zona.

Las obras, para las que todavía no se ha solicitado licencia, deberán simultanearse con los trabajos de urbanización

La propuesta, que Iberdrola Inmobiliaria presentará en la feria Reside 2025 -que se celebra este fin de semana en el hotel Sercotel Amistad de Murcia-, incluye la construcción de dos nuevas torres de 16 plantas, ubicadas junto a las ya existentes en la zona, que sumarán hasta 174 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios. Con un diseño que parece seguir la senda del conocido como 'bloque cebra' -de moda en las áreas de expansión de la capital murciana, tal y como publicó recientemente LA VERDAD-, esta promoción, Ikono Homes, va dirigida a un comprador de «alto 'standing'», interesado en hacerse con un inmueble «con las más altas calidades», según indican desde la propia promotora.

La oferta incluye viviendas de distintas tipologías: bajos con jardín y piscina privada, plantas intermedias con amplias terrazas y áticos con jacuzzi y vistas de 360 grados, diseñadas con criterios de eficiencia energética y enclavadas en un complejo de lujo que contará con comodidades como gimnasio interior y exterior, zona de 'coworking', sala polivalente, 'crystal laggon' -piscina con aire tropical- y pistas de pádel. Apuntan desde Iberdrola Inmobiliaria que aunque todavía no se ha solicitado al Consistorio la correspondiente licencia de obras, la idea es hacerlo durante este último trimestre y empezar la precomercialización a principios del año próximo. Los trabajos, que se pueden simultanear con las necesarias obras de urbanización, arrancarán tras obtener la autorización municipal, que podría estar lista en el plazo de un año. Además, Iberdrola trabaja en otras dos promociones en la murciana pedanía de Guadalupe, tanto para su venta como de alquiler.