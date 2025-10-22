Dos detenidos tras el robo con fuerza en una tienda en Alcantarilla Los ladrones forzaron, con una palanca, la persiana de un establecimiento de alimentos

Dos hombres han sido detenidos por la comisión de un delito de robo con fuerza, tras ser sorprendidos forzando la persiana de un establecimiento de alimentos con una palanca metálica situada en la calle Pintor Mariano Ballester en Alcantarilla. Una llamada a las autoridades, pasadas las cinco de la madrugada, alertaba de la presencia de dos sujetos, con ropa oscura, tratando de forzar la puerta de acceso de una tienda de alimentación con algún tipo de objeto metálico.

Esto motivó que se desplazaran de manera inmediata hasta allí los agentes más cercanos, a su llegada pudieron comprobar cómo la puerta del local presentaba signos de forzamiento. No muy lejos del lugar de los hechos, los agentes localizaron a dos individuos en un solar cercano, donde trataban de no ser vistos, que coincidían plenamente con la descripción física recopilada de los sujetos que momentos antes, estaban tratando de forzar la persiana de entrada del establecimiento.

Además, los agentes encontraron escondida en el rellano de un edificio próximo, una palanqueta metálica. Los dos varones sorprendidos fueron detenidos como posibles autores de un delito de robo con fuerza, tras lo cual, tanto ellos como la palanca metálica hallada, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.