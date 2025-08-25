La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comisaría de la Policía Nacional en Murcia. P. N.

Dos detenidos tras ser pillados robando en un piso de Murcia

Los agentes sorprendieron a los individuos forzando la ventana de una vivienda por donde accedieron al interior

LA VERDAD

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:46

Dos hombres fueron detenidos en Murcia por la comisión de un delito de robo con fuerza en domicilio tras fracturar el vallado perimetral y forzar una ventana de la vivienda para acceder a su interior.

Los hechos ocurrieron el pasado día 18 de agosto sobre las 6 horas de la madrugada, mientras unidades de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional realizaban labores de prevención de hechos delictivos en la ciudad sorprendieron a dos personas forzando una ventana de un domicilio y acceder al interior. Los agentes localizaron a los dos autores del robo en la segunda planta del inmueble consiguiendo interceptarlos y proceder a la detención.

En la mochila que portaban los detenidos localizaron una radio perteneciente a un vehículo, utensilios de cocina y una llave de tubo en forma de L, con la que habrían forzado tanto el vallado exterior de acceso al domicilio como la ventana.

Los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de los dos hombres por la comisión de un delito de robo con fuerza siendo puestos a disposición de la Autoridad Judicial quien dispuso el ingreso en prisión provisión de ambos.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  3. 3

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  4. 4 Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz
  5. 5 El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus
  6. 6

    Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes
  7. 7 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares
  8. 8 La venganza equivocada que dejó al joven de Orihuela encadenado a una cama
  9. 9

    El frío extremo como vía para destruir tumores y malformaciones vasculares
  10. 10

    El PP se la juega a un adelanto electoral de Pedro Sánchez: «Puede ser en cualquier momento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dos detenidos tras ser pillados robando en un piso de Murcia

Dos detenidos tras ser pillados robando en un piso de Murcia