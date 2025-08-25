Dos detenidos tras ser pillados robando en un piso de Murcia Los agentes sorprendieron a los individuos forzando la ventana de una vivienda por donde accedieron al interior

LA VERDAD Lunes, 25 de agosto 2025, 09:46

Dos hombres fueron detenidos en Murcia por la comisión de un delito de robo con fuerza en domicilio tras fracturar el vallado perimetral y forzar una ventana de la vivienda para acceder a su interior.

Los hechos ocurrieron el pasado día 18 de agosto sobre las 6 horas de la madrugada, mientras unidades de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional realizaban labores de prevención de hechos delictivos en la ciudad sorprendieron a dos personas forzando una ventana de un domicilio y acceder al interior. Los agentes localizaron a los dos autores del robo en la segunda planta del inmueble consiguiendo interceptarlos y proceder a la detención.

En la mochila que portaban los detenidos localizaron una radio perteneciente a un vehículo, utensilios de cocina y una llave de tubo en forma de L, con la que habrían forzado tanto el vallado exterior de acceso al domicilio como la ventana.

Los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de los dos hombres por la comisión de un delito de robo con fuerza siendo puestos a disposición de la Autoridad Judicial quien dispuso el ingreso en prisión provisión de ambos.