Dos detenidos por robos en viviendas de Puente Tocinos y Murcia Uno de los arrestados olvidó su cartera con documentación en la puerta de uno de los domicilios, donde intentó acceder estando sus moradores en el interior

LA VERDAD Murcia Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:13 | Actualizado 10:19h. Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención en la ciudad de Murcia de dos hombres por la presunta comisión de tres delitos de robo con fuerza, tras ser considerados los autores de acceder a varias viviendas en la pedanía de Puente Tocinos e intentar entrar en otra cuando los moradores se encontraban en su interior.

El primer detenido fue reconocido por agentes de la Policía Nacional que acudieron al aviso de una posible riña. Cuando los agentes identificaron a los involucrados en la disputa, comprobaron que uno de ellos era el hombre que aparecía en las imágenes de las grabaciones de las cámaras de seguridad del interior de dos viviendas situadas en Puente Tocinos que habían sufrido un robo días atrás.

En el caso del segundo detenido, fue una llamada recibida a altas horas de la madrugada en la sala del 091 la que alertó de la presencia de un hombre tratando de forzar la puerta de una vivienda situada en un edificio de la ciudad de Murcia, con sus moradores en el interior.

Cuando los agentes llegaron al lugar procedieron a inspeccionar el edificio y sorprendieron al arrestado tratando de ocultarse en las escaleras del edificio, siendo identificado y detenido como el autor de intentar forzar la puerta de una de las viviendas. El arrestado en este suceso, además de las herramientas para poder cometer el robo, había olvidado su cartera y su documentación en la puerta de la vivienda que intentaba forzar.

Los dos detenidos implicados en los robos con fuerza fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.