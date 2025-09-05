Dos arrestados en Murcia por utilizar matrículas falsas y agredir a la Policía al ser descubiertos El vehículo contenía instrumental para realizar robos con fuerza

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre y una mujer por la comisión de los delitos de falsedad documental y atentado a Agentes de la Autoridad al portar placas de matrícula falsificadas en el vehículo donde fueron localizados y agredir a los policías propinando patadas y puñetazos en el momento de la detención.

Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores de prevención de seguridad ciudadana en la ciudad de Murcia observaron una furgoneta estacionada que tenía el portón trasero forzado por lo que procedieron a comprobar su estado.

Tras contactar con la propietaria de la misma, Esta les indicó que su vehículo se encontraba estacionado en la localidad de Yecla verificando dicho extremo ya que los dos vehículos presentaban las mismas placas de matrícula.

Al realizar una inspección más minuciosa al vehículo localizado en Murcia, los policiales observaron en el interior a un hombre y una mujer procediendo a su identificación y tras comprobar que la furgoneta presentaba las matrículas falsificadas procedieron a la detención de ambos por un delito de falsedad documental, agrediendo a los agentes acometiendo contra ellos propinándoles patadas y puñetazos.

Al realizar el registro de la furgoneta, los agentes observaron que contenía diversos efectos que podrían ser utilizados para la comisión de hechos delictivos como hurtos, robos con fuerza o violencia y falsificaciones, así como un carné de conducir denunciado como sustraído perteneciente a otra persona.

Por todo lo expuesto, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de las dos personas por la comisión de un delito de falsedad documental y Atentado a Agente de la Autoridad, siendo puestos a disposición judicial y decretándose el ingreso en prisión provisional del principal responsable de los hechos