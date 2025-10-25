Los doce nuevos autobuses eléctricos de Murcia tendrán que esperar al acuerdo entre administraciones

La concesión del transporte urbano e interurbano por autobús de Murcia sigue a la espera de que la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento lleven a ... cabo la licitación de los diferentes servicios del área metropolitana de la capital. Y también de la firma del acuerdo entre ambas partes por el que la Consejería de Fomento cederá al consistorio la gestión de dos de las diez nuevas rutas que formarán el mapa concesional. Ayer se dio un paso más para ello, con la aprobación por parte del Consejo de Cooperación Local del acuerdo para que el Ayuntamiento preste los servicios de transporte en autobús de las líneas RMU-1 Alcantarilla-Murcia y RMU-2 Beniel-Murcia (que engloba también al municipio de Santomera).

Mantienen desde la Consejería que esta medida «evitará duplicidades» en el servicio, con lo que «optimizará la movilidad» y «ofrecerá un servicio público más eficiente, sostenible y coordinado». La Comunidad financiará los costes de explotación de estos servicios con una aportación total de 9,2 millones de euros durante los cinco primeros años de vigencia.

El acuerdo contempla la cesión al Ayuntamiento de Murcia de doce autobuses eléctricos de la flota regional Movibus, así como el uso de los puntos de recarga ubicados en Alcantarilla, que cuentan con una inversión total de 8.573.258 euros. Sin embargo, habrá que esperar para ello a que el acuerdo esté ratificado por ambas administraciones. Tras el paso de ayer, ahora se tiene que elevar al Consejo de Gobierno, donde irá «próximamente», aunque desde Fomento no adelantan una fecha concreta. Después, necesitará también de la aprobación por parte del Pleno municipal del Ayuntamiento.

El Consejo de Cooperación Local da el visto bueno a que el Consistorio asuma las conexiones con Beniel, Santomera y Alcantarilla

«Fase final» para la licitación

El objetivo inicial que se marcó la Consejería de que las líneas estuvieran operativas «a final de este año» ya se da por superado. Sin embargo, en este departamento, siguen considerándolo un objetivo «prioritario»: «El proceso de licitación se encuentra en su fase final y avanza cumpliendo con todos los informes, consultas y trámites preceptivos», apuntan desde Fomento.

Al tratarse de una renovación completa del sistema, precisan que «su contratación es un trámite administrativo complejo y tiene que realizarse con todas las garantías jurídicas ajustándose a los requisitos legales, técnicos y económicos que garanticen la transparencia y la libre concurrencia».

Añaden también desde esta Consejería que ya se han dado los primeros pasos administrativos para la licitación de las próximas concesiones que serán la RMU-3 Molina de Segura-Murcia y la RMU-4 Mar Menor-Metropolitana de Cartagena, que junto a la RMU-1 y la RMU-2, «abarcan el 60% de la población de toda la Región».

De ese nuevo modelo de transporte público en Murcia se habló esta semana en la reunión que mantuvo en el jueves el Consejo Social, en la que el alcalde José Ballesta adelantó el contenido del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), además de presentar el primer bus articulado de los siete que prestarán servicio. Según el Ayuntamiento, la próxima licitación de la nueva concesión sigue a la espera del informe que tiene que elaborar para ello la Junta Regional de Contratación Administrativa. Mientras tanto, dicen que los pliegos están preparados para salir a concurso cuando se cuente con ese documento.

También se informó por parte del consistorio de que el nuevo modelo de transporte extenderá el servicio a nuevas zonas como Montevida, Torreguil o Barqueros y ampliará el horario de servicio, permitiendo que las últimas expediciones salgan más tarde.

Los trabajadores protestarán martes y jueves para exigir la concesión de las nuevas rutas

El incendio del pasado 3 de octubre de un autobús que cubría la ruta entre el campus universitario de la UCAM y Murcia caldeó también los ánimos de los trabajadores de los servicios de transporte urbano e interurbano que engloba el área metropolitana de la capital.

Mientras la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento aún tienen pendiente la licitación de nuevas concesiones, la semana que viene los sindicatos UGT, CC OO y USO se movilizarán para apremiar a ambas administraciones a que resuelvan las licitaciones que les corresponden a cada una. El martes 28 lo harán a las puertas de la consejería dirigida por Jorge García Montoro, y en La Glorieta, frente el Ayuntamiento, el jueves 30, coincidiendo del Pleno ordinario del mes de octubre.

«Es insostenible desde el punto de vista de los usuarios y de los trabajadores», asegura Tomás Alburquerque, delegado sindical de UGT en Interbús, una de las empresas encargadas del transporte interurbano en la Región. Se queja de que «la Comunidad ha gestionado el transporte mediante prórrogas sucesivas sin invertir en renovación de flota ni mejora de servicio». Como ejemplo de lo que esto implica para el «deterioro crítico» del servicio, menciona el incendio del vehículo de Movibús en La Ñora.

En el caso de las que dependen de la gestión del Ayuntamiento, la concesión está prorrogada a la espera de un concurso que sigue sin tener lugar. A la espera de eso, asegura Miguel Cano, delegado sindical de USO en Transportes de Murcia, los conocidos como 'coloraos', que están trabajando con vehículos con más de 20 años, «hechos polvo, hechos pedazos».

«Existe un incumplimiento con las fechas para la licitación», esgrime desde CC OO Francisco Hellín, representante de este sindicato en Monbús, responsable de las rutas en pedanías. Apunta que en las diferentes reuniones que han mantenido con el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, no han recibido la información que solicitaban al respecto.

A estas demandas suman otras reivindicaciones de índole laboral. Para Hellín, una prioridad es que se cree una única empresa que gestione las diferentes concesiones, «para acabar con las diferencias que existen en cuanto a las condiciones que tenemos entre nosotros mismos, en función de para quién trabajes».

Para Fomento, las reivindicaciones en material laboral «no tienen nada que ver con los procedimientos de las nuevas licitaciones porque corresponden al ámbito de la empresa y la negociación colectiva».