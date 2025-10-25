La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos vehículos del transporte interurbano y urbano en una de las paradas de la Plaza Circular de Murcia. VICENTE VICÉNS / AGM

Los doce nuevos autobuses eléctricos de Murcia tendrán que esperar al acuerdo entre administraciones

La Comunidad cederá al Ayuntamiento dos rutas interurbanas, aunque aún debe ser ratificado por el Consejo de Gobierno y el Pleno municipal

Lázaro Giménez
Pedro Navarro

Lázaro Giménez y Pedro Navarro

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:21

La concesión del transporte urbano e interurbano por autobús de Murcia sigue a la espera de que la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento lleven a ... cabo la licitación de los diferentes servicios del área metropolitana de la capital. Y también de la firma del acuerdo entre ambas partes por el que la Consejería de Fomento cederá al consistorio la gestión de dos de las diez nuevas rutas que formarán el mapa concesional. Ayer se dio un paso más para ello, con la aprobación por parte del Consejo de Cooperación Local del acuerdo para que el Ayuntamiento preste los servicios de transporte en autobús de las líneas RMU-1 Alcantarilla-Murcia y RMU-2 Beniel-Murcia (que engloba también al municipio de Santomera).

