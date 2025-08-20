Diseño clásico y tecnología actual para iluminar el jardín del Malecón de Murcia

LA VERDAD MURCIA. Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:43 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado la renovación integral de la iluminación del jardín del Malecón, «un proyecto que combina la recuperación de elementos históricos con tecnología de última generación y criterios de eficiencia energética», indicaron fuentes municipales. La actuación, que supone una inversión de 255.000 euros financiada con fondos propios, estará finalizada antes de la próxima Feria de Murcia.

Las nuevas luminarias -un total de 129- son una recreación de las columnas que iluminaron la Glorieta de España desde 1929 hasta finales de los años 50, obra de la histórica Fundición Peña, referente industrial del barrio del Carmen en el siglo pasado. De aquel conjunto original solo sobrevive una columna, ubicada en la plaza Alejo Molina de Alquerías.

El diseño actual recupera la esencia de la Fundición Peña, que tuvo su sede en el histórico paseo Marqués de Corvera y que fue responsable de piezas tan reconocidas como las verjas de Floridablanca o elementos ornamentales de la estación de ferrocarril, integrando ahora materiales modernos y soluciones ecoeficientes.

