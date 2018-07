La Policía impide a la Plataforma acceder al salón de plenos El portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras, con los diplomas que pretendían entregar. / Vicente Vicéns / AGM Los activistas seguirán la sesión plenaria desde las pajareras DAVID GÓMEZ Murcia Jueves, 26 julio 2018, 10:30

La Policía Local de Murcia no ha permitido acceder al salón de plenos a la Plataforma Pro Soterramiento, que pretendía entregar al alcalde José Ballesta y a los concejales del Partido Popular unos diplomas al considerar que con la moción que presentan hoy «han asumido por las tesis de la Plataforma». Según el portavoz, Joaquín Contreras, «incluso las superan».

Según los propios agentes, no se les ha permitido acceder porque la zona de plenos no está habilitada para público, por lo que se ha instado a los miembros de la Plataforma a que dejen los diplomas en secretaría. Tanto Joaquín Contreras como el resto de activistas seguirán la sesión del pleno ordinario en las pajareras.

En la moción que presentan PP y CS, piden que ahora que no va a llegar el AVE en superficie, se mantenga abierto el paso a nivel de Santiago el Mayor y que las pantallas que la Plataforma llama «muro» midan menos de siete metros. Dice el concejal Martínez-Oliva que el PP siempre pidió esto a ADIF, pero era imposible porque el AVE venía en superficie. En el Pleno de hoy se debaten cuatro mociones sobre la Alta Velocidad.

Martínez-Oliva ha criticado una moción conjunta que presenta la oposición reprobando la asistencia de Ballesta y los concejales al acto que tuvo lugar en el Auditorio Víctor Villegas hace una semana para defender la llegada del AVE en superficie. «¿Estamos en un régimen bolivariano?», se pregunta el concejal de Hacienda y Contratación, que asegura que tanto él como los ediles del PP asistirán a los actos que quieran. «A mí no se me ocurre pedirle a los grupos de la oposición que no vayan a las protestas de la Plataforma Pro Soterramiento», ha indicado.

En el siguiente enlace se puede consultar el orden del día del Pleno Ordinario del mes de julio del Ayuntamiento de Murcia que se celebra hoy.