Diego Conesa admite que el AVE no prestará servicio comercial hasta principios de 2021 El delegado dice ahora que el soterramiento acabará en el segundo semestre de 2020, tras lo que habrá unos meses de pruebas DAVID GÓMEZ Jueves, 8 noviembre 2018, 03:42

Los murcianos no viajarán a Madrid en el AVE hasta principios de 2021, según admitió ayer el delegado del Gobierno en la Región, Diego Conesa. Esta es la fecha que se maneja para el inicio del servicio comercial, lo que supone un nuevo retraso, pues este verano se aseguró que sería a mediados de 2020. Ahora se dice que las obras de soterramiento de las vías hasta la estación del Carmen, que arrancarán a mediados del año que viene, «tras la firma del acta de replanteo» y que tendrán una duración de quince meses, no acabarán hasta el segundo semestre de 2020. Después, se abrirá un periodo de pruebas que puede durar entre tres y nueve meses, tras lo que comenzarán los viajes con pasajeros. En definitiva, que todavía habrá que esperar más de dos años para que Murcia disponga de ferrocarril de alta velocidad.

Diego Conesa presidió ayer, junto a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, la Comisión Social de Seguimiento de las Obras del Soterramiento, que se reunía por primera vez desde febrero, produciéndose entretanto el relevo en el Gobierno de la nación y el cambio de la hoja de ruta que tenía prevista el anterior Ejecutivo de Rajoy, que contemplaba la llegada del AVE en superficie de forma provisional (algo que según el PP, basándose en informes de Adif, iba a ocurrir el pasado 31 de agosto, para que ese día comenzaran los ensayos y se iniciaran los viajes comerciales en el primer trimestre de 2019) mientras se ejecutaban los trabajos para meter las vías bajo tierra. En esta mesa, que se constituyó con el propósito de reunirse con una periodicidad trimestral, están técnicos del Ministerio de Fomento, dirigentes de la Comunidad Autónoma, concejales de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento, miembros de colegios profesionales, de la patronal Croem, las centrales sindicales y colectivos vecinales.

Una decisión política

El delegado del Gobierno y secretario general del PSRM reconoció que la variación en los planes para la llegada de la alta velocidad a la capital obedeció a «motivos políticos» y estuvo justificada por los acuerdos adoptados en la Asamblea y el Pleno del Consistorio (donde la oposición suma mayoría), que mandataban que el tren solo entrara soterrado en la estación del Carmen.

Esta decisión, defendió Diego Conesa, tenía un fuerte componente de «sensibilidad social», pues pretendía atender las demandas de «65.000 vecinos» de los barrios del sur de Murcia que se iban a ver afectados por el cierre del paso a nivel de Santiago el Mayor durante dos años como consecuencia del AVE en superficie. Confirmó el también candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad que, con los nuevos proyectos de Fomento, la clausura del paso a nivel, que se llevará a cabo en febrero, durará un máximo de ocho meses, rechazando por inviable desde el punto de vista de la seguridad la petición realizada en los últimos días por parte de la Plataforma Pro Soterramiento de que se mantuviera abierto y no tener que utilizar la pasarela peatonal que se levantó en esta zona de la ciudad. Apuntó asimismo el representante del Estado que habrá otro paso elevado en las cercanías de la estación del Carmen, como han pedido los vecinos de este entorno para que se garantice el acceso a los colegios.

El delegado del Gobierno informó de que en febrero se volverá a convocar la Comisión de Seguimiento, coincidiendo con el comienzo de las obras para el soterramiento de las vías hasta la estación.

«Retraso de tres años»

El Ejecutivo de la Región de Murcia estuvo representado en la reunión por el consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, que se estrenaba en la Comisión. «Pensaba que Adif iba a dar explicaciones de por qué el AVE no está en Murcia desde agosto y no ha sido así. Sí me ha quedado claro, porque lo han reconocido, que el retraso de tres años que se va a producir no tiene justificación técnica, sino que ha sido una decisión exclusivamente política», indicó el responsable autonómico, quien cuestiona también que el paso a nivel de Santiago el Mayor vaya a estar cerrado solo ocho meses, como asegura el delegado.

Lamentan tanto Patricio Valverde como la consejera portavoz, Noelia Arroyo, que el aplazamiento de la llegada de la alta velocidad demora en la Región «el despegue económico» que han experimentado otras ciudades de España con el AVE.