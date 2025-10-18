La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La fachada del nuevo supermercado el día de su inauguración. Dia

Dia abre un nuevo supermercado en Murcia

La compañía pone en marcha en la calle Torre de Romo de la capital su establecimiento número 68 en la Región

LA VERDAD

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:32

Comenta

La compañía Dia ha abierto un nuevo establecimiento en Murcia. En concreto, la tienda abrió al público este miércoles un supermercado ubicado en el número 69 de la calle Torre de Romo de la capital, enfrente del instituto Mariano Baquero y al lado de la zona del soterramiento, en la entrada a Santiago el Mayor. El local cuenta con una sala de ventas de 485 metros cuadrados. Este establecimiento es el séptimo que Dia abre en la ciudad de Murcia, mientras que en toda la Comunidad, tras esta apertura, alcanza las 68 tiendas activas.

La apuerta de este supermercado ha supuesto la contratación de siete trabajadores. El horario de atención al público es de lunes a sábado entre las 8.30 y las 21.30 horas. Además, el establecimiento ofrece descuentos del 25% en las secciones de fruta, verdura, panadería y bollería durante las cuatro primeras semanas desde la inauguración del local, por lo que esta promoción estará vigente hasta el próximo 12 de noviembre.

Asimismo, los clientes del Club Dia podrán disfrutar de un 5% de descuento en todas las compras, cantidad que se acumula en el monedero 'Wallet' de la aplicación móvil de Dia. Esta ventaja estará activa también hasta el 12 de noviembre. Por su parte, el director regional de la zona de levante de Dia España, Manuel Desantes, indicó que «nuestra apuesta por la Región de Murcia, y especialmente la capital de la comunidad, es firme. En Dia, trabajamos con el propósito de estar cada día más cerca de los clientes, al tiempo que dinamizamos el tejido económico y social local, generamos nuevos empleos y potenciamos el valor del centro de Murcia como espacio de encuentro, comercio y actividad social».

