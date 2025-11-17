La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

P. N.

Detienen en Murcia a un fugitivo buscado en Alemania por robo con violencia

El hombre fue localizado por los investigadores de la Policía Nacional en la pedanía de Monteagudo

LA VERDAD

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:44



Un hombre de 24 años que tenía en vigor una Orden Europea de Detención para Extradición emitida desde Alemania, al ser considerado el responsable de un delito de robo con violencia en el país germano, fue detenido por la Policía Nacional en la pedanía murciana de Monteagudo, donde se encontraba residiendo.

Los investigadores tuvieron conocimiento de la posible presencia de este fugitivo, estableciéndose el oportuno dispositivo de vigilancia y seguimiento en diversos puntos de la ciudad, con el fin de poder comprobar el motivo de su estancia en territorio nacional, así como su posible participación en otros hechos delictivos similares como los que motivaban la orden de detención.

Durante la investigación, los agentes verificaron que el hombre estaba residiendo en la Región de Murcia, mientras que los organismos de cooperación policial y judicial confirmaron la existencia de una Orden Europea de Detención para Extradición, OEDE, emitida desde Alemania, por su implicación en un delito de Robo con Violencia cometido en el país germano.

Finalmente los agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención el pasado mes de octubre en la localidad de Monteagudo, decretando la autoridad judicial su inmediato ingreso en prisión a la espera de los trámites de extradición al país demandante por la comisión del delito que motivó la orden de detención europea.

