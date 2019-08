Dos detenidos en Murcia como presuntos autores de dos casos de violencia de género Ambos episodios tuvieron lugar en la noche de este domingo en los barrios de Santiago y Zaraiche y Barriomar EP Murcia Lunes, 26 agosto 2019, 13:18

Dos episodios de violencia de género ocurridos en Murcia durante el fin de semana se saldaron con la detención de dos hombres como presuntos autores de los mismos. E primero tuvo lugar hacia las 22.00 horas del domingo, cuando varias llamadas al 092 alertaban de que un hombre, tras una discusión con su pareja, la había agarrado del cuello y del pelo, introduciéndola por la fuerza en el portal de un edificio en el barrio de Santiago y Zaraiche.

Hasta la zona se desplazaron agentes policiales, que localizaron a la pareja y comprobaron que la víctima no precisaba asistencia sanitaria urgente, informan desde Policía Local de Murcia. Según manifestó la mujer a los policías no había sido agredida, aunque presentaba contusiones en la frente y erosiones en los brazos y omóplato, de las que no fue capaz de dar respuesta sobre el origen de estas heridas. El agresor y detenido, un varón de 27 años de edad y nacionalidad ecuatoriana, fue trasladado a Comisaría de Policía de El Carmen, donde se instruyeron las preceptivas diligencias.

Durante la madrugada, en la pedanía de Barriomar, un varón de 40 años de edad y nacionalidad española insultó a su pareja, agarrándola de los brazos y propinándole varias patadas en las piernas, por lo que fue detenido por agentes del Grupo Especial Seguridad Ciudadana y trasladado, como en el caso anterior, a la Comisaría de El Carmen.