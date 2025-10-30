La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre ha sido detenido por la comisión de un delito de robo con fuerza. Policía Nacional

Detenido tras ser sorprendido mientras robaba en el interior de una vivienda en Murcia

Al autor le constaban 37 arrestos anteriores por la comisión de todo tipo de hechos delictivos

LA VERDAD

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:58

Comenta

Un hombre ha sido detenido por la comisión de un delito de robo con fuerza tras ser sorprendido en el interior de una vivienda situada en la pedanía murciana de Puente Tocinos, tras haber inutilizado la cámaras de seguridad y haber forzado la puerta de acceso con un destornillador. Pasadas las tres de la madrugada, un vigilante de seguridad llamó a la Policía Nacional, ya que había acudido a una vivienda situada en la calle Sol de Puente Tocinos donde se había activado el sistema de alarma y se había perdido la conexión con las cámaras de seguridad del interior.

Al acudir al lugar para comprobar las causas, pudo comprobar como la puerta de acceso a la vivienda se encontraba forzada y podía escuchar ruido en el interior del inmueble por lo que alertó a las autoridades por si el autor de los hechos continuaba aún dentro. Esto motivó que se desplazaran de manera inmediata hasta el lugar los agentes de Policía Nacional más cercanos, que a su llegada, accedieron junto al vigilante al interior del inmueble y sorprendieron a un varón que portaba en la mano un destornillador con el que había forzado la puerta de acceso. Finalmente, el detenido, a quién le constaban 37 detenciones anteriores por la comisión de todo tipo de hechos delictivos fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial donde se determinó su inmediato ingreso en prisión provisional.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  3. 3 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  4. 4 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  5. 5 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  6. 6

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  7. 7 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  8. 8 Una compañía francesa compra la totalidad de la firma murciana de salsas Aliminter que pasa a denominarse Soreal
  9. 9 Detenida por amenazar a la dueña de un centro de estética e intentar estrangular a su perro en Murcia
  10. 10 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenido tras ser sorprendido mientras robaba en el interior de una vivienda en Murcia

Detenido tras ser sorprendido mientras robaba en el interior de una vivienda en Murcia