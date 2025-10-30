Detenido tras ser sorprendido mientras robaba en el interior de una vivienda en Murcia

LA VERDAD Jueves, 30 de octubre 2025, 09:58 Comenta Compartir

Un hombre ha sido detenido por la comisión de un delito de robo con fuerza tras ser sorprendido en el interior de una vivienda situada en la pedanía murciana de Puente Tocinos, tras haber inutilizado la cámaras de seguridad y haber forzado la puerta de acceso con un destornillador. Pasadas las tres de la madrugada, un vigilante de seguridad llamó a la Policía Nacional, ya que había acudido a una vivienda situada en la calle Sol de Puente Tocinos donde se había activado el sistema de alarma y se había perdido la conexión con las cámaras de seguridad del interior.

Al acudir al lugar para comprobar las causas, pudo comprobar como la puerta de acceso a la vivienda se encontraba forzada y podía escuchar ruido en el interior del inmueble por lo que alertó a las autoridades por si el autor de los hechos continuaba aún dentro. Esto motivó que se desplazaran de manera inmediata hasta el lugar los agentes de Policía Nacional más cercanos, que a su llegada, accedieron junto al vigilante al interior del inmueble y sorprendieron a un varón que portaba en la mano un destornillador con el que había forzado la puerta de acceso. Finalmente, el detenido, a quién le constaban 37 detenciones anteriores por la comisión de todo tipo de hechos delictivos fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial donde se determinó su inmediato ingreso en prisión provisional.