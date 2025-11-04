La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un vehículo de la Policía Nacional en una foto de archivo. LV

Detenido tras llevarse un expositor con joyas valoradas en 8.000 euros en Murcia

El arrestado exhibió una conducta muy agresiva hacia la propietaria del comercio y otros ciudadanos

LA VERDAD

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:14

Un hombre fue detenido en Murcia por un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento situado en el centro de la ciudad de Murcia, al sustraer un expositor que contenía una gran cantidad de joyas, valoradas en unos 8.000 euros.

Los hechos ocurrieron el pasado día 29 de octubre, cuando la Policía Nacional recibió un aviso de un ciudadano que estaba siguiendo a un hombre que acababa de cometer el robo. Además, informó de que el individuo se encontraba muy agresivo, amenazándole a él, a la propietaria de la tienda y otros viandantes.

De manera inmediata, varias patrullas de la Policía Nacional establecieron un dispositivos de búsqueda y lograron interceptar a escasos metros del Banco de España a una persona que coincidía plenamente con la datos aportados. Al percatarse de la presencia policial, el hombre salió huyendo a la carrera siendo interceptado a los pocos metros, momento en el que comenzó un forcejeo con los agentes para tratar de huir.

Finalmente los agentes de la Policía Nacional lograron detenerle como autor de un delito de robo con violencia e intimidación y fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas. También lograron recuperar la totalidad de los efectos sustraídos.

