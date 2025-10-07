La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cuchillo de grandes dimensiones que el individuo detenido ocultaba en su pantalón. P. N.

Detenido en Murcia por amenazar con botellas rotas y un cuchillo a unos jóvenes que no le dieron dinero

El hombre comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más agresivo ante la negativa de las víctimas

LA VERDAD

Martes, 7 de octubre 2025, 09:52

Un hombre fue detenido en Murcia por la comisión de un delito robo con violencia, tras amenazar, con dos botellas de cristal rotas y un cuchillo de grandes dimensiones. Los hechos tuvieron lugar el pasado día 14 de septiembre, pasadas las ocho de la mañana, cuando un grupo de jóvenes que se encontraban en la avenida del Rocío de la ciudad fueron abordados por el individuo, que les pidió dinero. Tras negarse, el hombre comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más agresivo, llegando al extremo de coger dos botellas de cristal que había en la calle, romperlas y amenazar a los jóvenes con ellas para que accedieran a que finalmente le entregaran dinero.

Las víctimas optaron por huir del lugar, cruzándose con una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba desarrollando funciones de seguridad y prevención de hechos delictivos por la zona. Los agentes lograron localizar y arrestar de forma inmediata al autor de las amenazas. Además, los policías encontraron oculto en su pantalón un cuchillo de grandes dimensiones.

El detenido fue imputado como autor de un delito de robo con violencia y puesto a disposición de la autoridad judicial, donde se dispuso su inmediato ingreso en prisión provisional.

