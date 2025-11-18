La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una vecina, frente al balcón de la vivienda de Murcia donde un hombre asesinó presuntamente a su pareja. Nacho García

Detenido un hombre en Murcia por asesinar a su pareja

Existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018; el suceso tuvo lugar en San José de la Montaña

LA VERDAD

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:48

Agentes de Policía Nacional detuvieron en la noche de este lunes a un varón como presunto autor de un delito de homicidio cometido contra su pareja sentimental. Los agentes hallaron a la víctima fallecida en una vivienda de San José de la Montaña, en Murcia.

Fuentes policiales señalaron que existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018. En la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento. Continúa abierta la investigación para determinar las causas de la muerte. El presunto agresor se llama Paco alias El Periquito. La fallecida se llamaba Milagros.

«De confirmarse, sería la tercera mujer asesinada por violencia de género en la Región este año», indicó el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, en su perfil en X.

En actualización

La redacción de LA VERDAD trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

