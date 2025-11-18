Detenido un hombre en Murcia por asesinar a su pareja Existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018; el suceso tuvo lugar en San José de la Montaña

Una vecina, frente al balcón de la vivienda de Murcia donde un hombre asesinó presuntamente a su pareja.

LA VERDAD Martes, 18 de noviembre 2025, 11:48 | Actualizado 12:20h. Comenta Compartir

Agentes de Policía Nacional detuvieron en la noche de este lunes a un varón como presunto autor de un delito de homicidio cometido contra su pareja sentimental. Los agentes hallaron a la víctima fallecida en una vivienda de San José de la Montaña, en Murcia.

Fuentes policiales señalaron que existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018. En la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento. Continúa abierta la investigación para determinar las causas de la muerte. El presunto agresor se llama Paco alias El Periquito. La fallecida se llamaba Milagros.

«De confirmarse, sería la tercera mujer asesinada por violencia de género en la Región este año», indicó el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, en su perfil en X.

Policía Nacional detuvo anoche a un varón por un presunto homicidio cometido contra su pareja en San José de la Montaña (Murcia).



El caso está en investigación. De confirmarse, sería la 3ª mujer asesinada por violencia de género en la Región este año.



Mi más rotunda condena. — Francisco Lucas (@Lucassayala) November 18, 2025

En actualización La redacción de LA VERDAD trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. LA VERDAD+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .