Detenido un hombre, que disponía de una orden de ingresar en prisión, tras ser pillado forzando la puerta de una empresa en Murcia El responsable, al verse sorprendido, abandonó precipitadamente el lugar aunque fue finalmente interceptado por los agentes

LA VERDAD Lunes, 11 de agosto 2025, 10:20 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza después de ser sorprendido tratando de forzar la puerta de la oficina de una empresa situada en el barrio murciano de San Antolín y tener en vigor una reclamación judicial que establecía su inmediato ingreso en prisión por la comisión anterior de un robo con violencia.

El 091 recibió una llamada que advertía de cómo varios vecinos de un edificio habían sorprendido a un varón tratando de forzar la puerta de una oficina situada en uno de los bajos de su edificio con lo que parecía una barra de hierro, desplazándose de manera inmediata hasta el lugar los agentes de Policía Nacional más cercanos.

El autor, al verse sorprendido por los vecinos que le recriminaron su conducta, arrojó la barra de hierro con la que había intentado forzar la puerta al suelo y abandonó el lugar precipitadamente. Los agentes de la Policía Nacional localizaron a un varón que encajó perfectamente con las características aportadas por los testigos del hecho, y que fue identificado como el responsable del intento de robo.

Los agentes recuperaron la barra de hierro abandonada por el autor y comprobaron como el marco de la puerta de la oficina presentaba claros signos de haber intentado ser forzada. Al proceder a su identificación, los agentes pudieron comprobar cómo el responsable se encontraba en posesión de una reclamación judicial en vigor por la comisión de un delito de robo con violencia con anterioridad que disponía su ingreso en prisión, emitida por un juzgado de la ciudad de Murcia.

Finalmente, el autor de los hechos, después de ser detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, fue ingresado en prisión.