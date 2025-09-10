Detenido por extorsionar a empresarios de Murcia, Tarragona y Valencia El arrestado, mediante identidad falsa, se hacía pasar por un comercial especializado en tratamiento de maquinaria industrial

LA VERDAD Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:23 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre que habría extorsionado a más de una decena de empresarios de las provincias de Murcia, Tarragona, Valencia y en el extranjero, exigiéndoles bajo amenazas el pago de elevadas cantidades de dinero por realizar un trabajo de mantenimiento industrial que, en realidad, no habría realizado, consiguiendo transferencias por valor de más de 10.000 euros.

La investigación de la Policía Nacional se inició cuando un empresario de la ciudad de Murcia interpuso denuncia poniendo en conocimiento que un hombre había contacto con él haciéndose pasar por un comercial especializado en el tratamiento de cuchillas empleadas en maquinaria industrial.

El investigado le habría ofrecido una prueba gratuita para afilar y reparar los elementos de corte en diversas máquinas industriales, pero cuando le devolvió las cuchillas supuestamente tratadas, se percató que el tratamiento realizado consistía simplemente en una capa de aceite.

Después del supuesto tratamiento, le habría exigido el pago de una elevada cantidad de dinero amenazando con mandar a sus familiares advirtiéndole del empleo del uso de la fuerza o la violencia si fuera necesario. El empresario, atemorizado ante la incesante cantidad de llamadas amenazantes y visitas que recibía por parte del detenido, se vio obligado a realizar el pago.

Denuncias por hechos similares

La investigación permitió tener conocimiento que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, habrían recibido diferentes denuncias por hechos similares, localizando a más de una decena de empresarios víctimas de las extorsiones.

Tras meses de investigación y numerosas pesquisas policiales, los agentes de la Policía Nacional lograron identificar, localizar y detener en un domicilio de Tarragona al investigado, el cual se desplazaba de forma itinerante por todo el territorio nacional, dificultando su localización por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Finalmente el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.