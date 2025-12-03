Detenida en Murcia una mujer con 14 órdenes de búsqueda y detención por delitos cometidos por toda España La autora de los hechos se habría especializado en la venta fraudulenta de teléfonos móviles de alta gama a través de diversos portales digitales de venta de objetos de segunda mano

LA VERDAD Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:03

La Policía Nacional procedió a la detención de una mujer al encontrarse en posesión de 14 reclamaciones judiciales en vigor procedentes de diferentes juzgados de diversos puntos del territorio nacional, siete de las cuales interesaban su inmediato ingreso en prisión por su implicación en delitos de estafas.

La detención tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en el Camino Viejo de Monteagudo de Murcia, donde la responsable de los hechos fue localizada e interceptada tras una ardua investigación desarrollada por agentes de la Policía Nacional.

Los agentes procedieron entonces a su identificación, pudiendo comprobar que se encontraba en posesión de 14 reclamaciones judiciales en vigor procedentes de diversos juzgados de diferentes puntos del territorio nacional: Madrid, Vigo, Valladolid, Vitoria, San Sebastián, Barcelona, Valencia, León, Orihuela y Málaga.

La mujer detenida se habría especializado en la venta fraudulenta de teléfonos móviles de alta gama a través de diferentes plataformas y portales digitales de venta de objetos de segunda mano, donde exigía pagos por adelantado en concepto de reserva, gestión y gastos de envió para luego, una vez recibido el dinero de la persona interesada en adquirir el terminal telefónico, desaparecer haciendo imposible volver a contactar con ella y resultando imposible la recuperación del dinero enviado.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.