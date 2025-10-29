Detenida por amenazar a la dueña de un centro de estética e intentar estrangular a su perro en Murcia La autora de los hechos fue detenida y tendrá que responder ante la Autoridad Judicial

LA VERDAD Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:17

Una mujer fue detenida como presunta autora de los delitos de amenazas graves y maltrato animal, tras acceder de manera agresiva al interior de un centro de estética situado en Murcia, amenazar a la propietaria y agredir a su perro. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de octubre cuando agentes de la Policía Nacional fueron informados de que, en un establecimiento de estética, al parecer se estaba produciendo una riña entre dos mujeres.

A la llegada al lugar la propietaria del negocio indicó a los agentes que esta persona había accedido al local de forma violenta exigiendo la devolución de un patinete eléctrico que según ella estaba en su poder. Al indicarle ésta que no tenía su patinete comenzó a proferirle amenazas, y acto seguido la golpeó y estranguló a su perro llegando a lanzarlo contra el suelo. Los agentes procedieron a la detención de la autora de los hechos imputándole los delitos de amenazas graves y maltrato animal. Finalmente, la detenida, tendrá que responder por estos hechos ante la Autoridad Judicial cuando sea requerida para ello.