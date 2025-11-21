Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos Una empresa retiraba residuos de fibrocemento con amianto, pero no los entregaba en centros especializados en su gestión

LA VERDAD Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:17 Comenta Compartir

El gerente de una empresa resultó investigado por la Guardia Civil como presunto autor de los delitos de estafa, falsedad documental y contra los recursos naturales y el medio ambiente, al haber cometido un supuesto fraude en la gestión de residuos peligrosos en Murcia. La denominada operación 'Litterbug' se inició el pasado verano, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita recibieron una denuncia por un supuesto fraude a una empresa de construcción relacionada con la gestión de residuos peligrosos en el municipio de Murcia.

Un responsable de la compañía informó de que había contratado una empresa con sede social en Madrid para que realizara unos servicios de retirada de placas de fibrocemento con contenido de amianto de una obra. La empresa realizó el trabajo, retiró los residuos peligrosos y emitió la correspondiente factura, que fue abonada por la empresa constructora. La constructora solicitó a la empresa que había retirado los residuos peligrosos la documentación que acreditara la correcta gestión de este tipo de residuos pero esta le envió un certificado que le generó ciertas dudas sobre su autenticidad y presentó la denuncia.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita se hicieron cargo de la investigación y abrieron la operación para verificar los hechos delictivos denunciados y, en su caso, esclarecerlos. En los primeros pasos de la misma, los guardias civiles verificaron que en la empresa gestora de los residuos no se habían entregado los restos de fibrocemento con amianto retirados en la obra de la capital murciana y confirmó que el documento que acreditaba su gestión era falso.

De la investigación se desprende que, en este caso, los residuos, aun estando considerados como peligrosos, no fueron convenientemente gestionados. Además, los guardias civiles comprobaron que no se trataba del único caso de irregularidades en la gestión de residuos peligrosos de esta empresa, ya que constataron otros dos casos más relacionados con la misma empresa de retirada de residuos.

En los tres casos detectados hasta el momento, el hecho de confeccionar un documento de gestión de residuos peligrosos falso, además de tratarse de un ilícito penal, causa un grave perjuicio reputacional a la mercantil.

Los investigadores del Seprona averiguaron que el 'modus operandi' se iniciaba con el anuncio de servicios de desmontaje y reciclaje de amianto sin las autorizaciones administrativas ni la presentación de los planes de trabajo exigidos por la normativa. Una vez que eran contratados, realizaban los trabajos de retirada y emitían documentación falsa para simular la correcta gestión de los residuos. Tras recibir el pago de los servicios, la empresa se desentendía de sus obligaciones legales e impedía a las empresas constructoras recuperar las garantías financieras depositadas ante las autoridades municipales.

En el caso investigado, se comprobó que la retirada y almacenamiento de los residuos no había seguido los protocolos ni las evaluaciones previas requeridas. La Guardia Civil identificó, localizó e investigó al responsable de la empresa de retirada de residuos, al que se le han instruido diligencias como presunto autor de los delitos de estafa, falsedad documental y contra los recursos naturales y el medio ambiente

Los especialistas del Seprona de la Benemérita continúan con la operación abierta para esclarecer todos los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales y administrativas derivadas de la gestión fraudulenta de residuos peligrosos.