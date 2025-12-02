¿Una llamada divina?: incluyen una recreación de un teléfono móvil en la fachada de la Catedral de Murcia El anacronismo se incluyó durante la restauración del imafronte y es sostenido por uno de los angelotes de la parte superior

Lázaro Giménez Martes, 2 de diciembre 2025, 12:28 | Actualizado 13:12h. Comenta Compartir

Habrá que tener una vista de lince para verlo, pero ahí está: es una recreación de un teléfono móvil (de pantalla plana) lo que sujeta uno de los angelotes que culminan la parte superior del imafronte de la Catedral de Murcia. Este elemento anacrónico fue incluido durante los trabajos de restauración de la fachada que se llevaron a cabo hasta finales del pasado año, al igual que en otros templos se han incluido añadidos «discretos» que además de aportar un toque artístico al trabajo del restaurador permiten diferenciar la parte recreada del resto del conjunto histórico. Así, a lo largo de la geografía española y europea, se pueden encontrar aliens, gremlins, astronautas o ranas.

En el caso de la Catedral de Murcia, se ha optado por un teléfono móvil de pantalla plana en el que nadie había reparado hasta que hoy ha sido desvelado por el concejal de Turismo, Jesús Pacheco, en la víspera del 3 de diciembre, Día del Turismo. Según Pacheco «este pequeño guiño contemporáneo no altera en absoluto el valor histórico de la Catedral, pero sí dialoga con nuestra época y con la mirada del visitante. Murcia conserva su patrimonio y, al mismo tiempo, lo hace cercano, vivo y sorprendente. Es un detalle pensado para descubrir, para sonreír y para invitar a observar con atención lo que creíamos conocer».

Otros ejemplos

Pacheco ha recordado que este tipo de intervenciones, en las que escultores y restauradores introducen discretos anacronismos contemporáneos, pueden encontrarse en templos y catedrales de diferentes ciudades europeas y españolas, donde se han añadido figuras con elementos modernos como guiños artísticos destinados a generar interés cultural y turístico. Entre los ejemplos más destacados se encuentran un móvil antiguo en la Catedral de Calahorra; un Gremlin, en Nantes; un escudo del Athletic de Bilbao, en Trujillo; un astronauta, en la Catedral de Salamanca o un alien, en la Catedral de Palencia

Durante la restauración del imafronte, ejecutada el pasado año, se llevaron a cabo trabajos de limpieza integral de toda la superficie pétrea, incluyendo elementos escultóricos, paramentos, cornisas y hornacinas. Se acometió asimismo el saneamiento de humedades mediante la reparación de cornisas y la colocación de baberos de zinc que las protegen y evitan la acumulación de agua de lluvia.

Las labores incluyeron también la consolidación de zonas deterioradas, ya fuera mediante prótesis de piedra o de mortero de cal en áreas de menor volumen, así como la restauración de las tres vidrieras principales del imafronte, dedicadas a la Virgen de la Fuensanta y a los santos Pedro y Pablo. En el marco de esta intervención se llevó a cabo la incorporación del nuevo elemento iconográfico que este martes se hizo público.