Destinan medio millón de euros para recuperar los últimos baños árabes de Murcia

Hace apenas año y medio que LA VERDAD recogió la inquietud vecinal en el barrio Santa Eulalia en relación a la recuperación de los baños ... árabes de la calle San Antonio. Si bien la Mursiya medieval acogió al menos cinco ejemplos de este tipo de instalaciones -incluidos los que pasaron por la piqueta en la Gran Vía de Murcia-, solo los del conocido como 'barrio de los artistas' conservan una parte reconocible de su estructura. De hecho, esta duerme en los sótanos del que fuera un mítico bar de copas de la capital, El Portón.

Pues bien, el Consistorio de Murcia ha madurado en este relativamente corto periodo de tiempo la idea de recuperar otro elemento patrimonial de la ciudad, que permita completar una visión de conjunto sobre cómo era la medina andalusí de los siglos XI y XII y que aumente los atractivos turísticos de la ciudad. Así, el Ayuntamiento de Murcia ha destinado medio millón de euros en los Presupuestos municipales de 2026 para convertir lo que queda de este complejo en un conjunto visitable. Hay que recordar que en este caso sigue en pie el alzado completo de uno de sus lados, así como el arranque de las bóvedas de las salas templada y caliente y los muros de cerramiento de las mismas.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, hizo este anuncio durante la presentación de las cuentas de su departamento para el año próximo. «Cada euro invertido en patrimonio es una apuesta por el futuro de la ciudad, por la calidad de vida y por el orgullo de pertenencia de los murcianos», señalaba el edil, indicando que los baños se integrarán en un entorno que ya incluye el centro de interpretación de Madina Mursiya, en el que también se ejecutará próximamente una segunda fase de ampliación, por valor de 383.411,55 euros, que mejorará la propuesta museográfica e inmersiva del espacio, actualizando el antiguo Centro de Visitantes de la Muralla, y que ya se encuentra en fase de contratación.

Señala Pacheco que ya existe un principio de acuerdo para la adquisición del local que alberga los restos, dedicado en las últimas décadas al ocio nocturno -aunque lleva ya varios años cerrado- y que se encuentra en la esquina de las calles San Antonio y Balsas. Este será sometido así a un proceso de musealización. Señaló, no obstante, que esta actuación contará con varias fases y que es posible, por ello, que se deban destinar nuevas partidas para acometer un proyecto que saltará para su consecución de año.

Ampliar Bajo en el que se ubicaba El Portón y que guarda los restos. Javier Carrión / AGM

También relacionado con ello se impulsará la creación del itinerario del Zoco Medieval Turístico-Comercial, con una inversión el año próximo de 240.520 euros, el cual conectará los barrios históricos de la ciudad, recuperando el antiguo recorrido comercial que atravesaba la medina de este a oeste, desde la Puerta de Orihuela hasta la Calle del Pilar. La intervención combinará actuaciones de ambientación urbana, pavimentación singular, mobiliario y zonas de sombra, fomentando la revitalización económica y cultural del centro histórico.

Todas estas inversiones se encuentran incluidas dentro de los 2,6 millones de presupuesto con los que contará para el año próximo la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo para «la valorización del patrimonio, la promoción turística, la reactivación de los mercados y las plazas de abastos, así como la mejora de la competitividad del sector comercial», según remarcó Pacheco.

Fortalecimiento del turismo cultural y gastronómico

Además, la Concejalía continuará impulsando el desarrollo de la Estrategia de Turismo Gastronómico 2024-2026, que dispone de una financiación total de 360.000 euros procedente de fondos europeos. Este plan busca proteger y potenciar la identidad culinaria local, crear experiencias inmersivas y educativas y posicionar a Murcia como destino gastronómico de referencia, con la apertura del nuevo Centro de Interpretación de la Gastronomía. También se desarrollará el Plan de Modernización de los Centros de Visitantes de La Luz, San Antonio, Monteagudo y el Centro de la Huerta, con una dotación de 588.779 euros, orientado a mejorar su accesibilidad, digitalización y atractivo expositivo.

Por otra parte, el Ayuntamiento destinará «importantes recursos a la modernización de los mercados municipales y al fortalecimiento del tejido comercial local», remarcó Pacheco. Entre las actuaciones previstas se encuentra la remodelación interior de la Plaza de Abastos de Cabezo de Torres, con una inversión de 352.000 euros, que permitirá convertir este espacio en un referente de dinamización y encuentro en la pedanía. También se contempla la implantación de un aula de cultura gastronómica en la Plaza de Saavedra Fajardo, con un presupuesto inicial de 168.000 euros, concebida para acoger talleres, cursos y demostraciones culinarias en colaboración con empresas y entidades locales.

Además, se desarrollará un programa de identidad visual y señalética unificada para todas las plazas de abastos municipales, con una inversión de 95.585 euros, financiado por la Comunidad Autónoma, que contribuirá a modernizar la imagen de estos equipamientos y a reforzar su función como espacios de proximidad y de promoción de los productos locales.