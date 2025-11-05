La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de las salas de la zona húmeda de los baños de San Antonio, durante la excavación arqueológica de 1985.

Destinan medio millón de euros para recuperar los últimos baños árabes de Murcia

Los presupuestos municipales se acuerdan de estos restos arqueológicos, que resposan en los sótanos de un antiguo bar de copas del barrio de Santa Eulalia

Pedro Navarro

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:40

Hace apenas año y medio que LA VERDAD recogió la inquietud vecinal en el barrio Santa Eulalia en relación a la recuperación de los baños ... árabes de la calle San Antonio. Si bien la Mursiya medieval acogió al menos cinco ejemplos de este tipo de instalaciones -incluidos los que pasaron por la piqueta en la Gran Vía de Murcia-, solo los del conocido como 'barrio de los artistas' conservan una parte reconocible de su estructura. De hecho, esta duerme en los sótanos del que fuera un mítico bar de copas de la capital, El Portón.

