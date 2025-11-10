Desmantelado un punto activo de consumo y venta de droga en Murcia El registro permitió intervenir 700 gramos de hachís, 600 de marihuana, 33 de cocaína, 500 euros en efectivos y un arma de fogueo

Los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de cuatro personas por la comisión de un delito de tráfico de drogas al ser considerados los responsables de regentar un activo punto utilizado exclusivamente para el consumo y venta de sustancias estupefacientes situado en la ciudad de Murcia.

Los policías que se encontraban realizando labores de prevención de hechos delictivos en dicho lugar observaron como el bajo de un edificio podría tratarse de un punto utilizado para el consumo y venta de sustancias estupefacientes. Además observaron que se encontraban varias personas consumiendo sustancias estupefacientes comprobando que las adquirían en el primer piso del inmueble.

Tras constatar la actividad ilícita, el posterior registro permitió intervenir 700 gramos de hachís, 600 gramos de marihuana, 33 gramos de cocaína en dosis predispuestas para su distribución así como 500 euros efectivo, un arma de fogueo y un cargador con un cartucho entre otros efectos.

Por todo ello, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de las cuatro personas responsables que regentaban el inmueble imputándoles la comisión de un delito de tráfico de drogas.

Se detuvo a una de estas personas como autora de un delito de atentado a agente de la autoridad tras arremeter contra los policías con patadas y puñetazos en el momento de la detención y a otro varón por constarle una reclamación policial en vigor. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia para la adopción de las medidas cautelares oportunas.