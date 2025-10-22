La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El pedáneo de Murcia Oeste supervisa el desalojo de la peña huerta ocupada en el Malecón. CEDIDA

Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia

Efectivos municipales y del SEMAS actuaron en esta intervención, mientras la Policía Local refuerza la vigilancia en la zona para prevenir que vuelva a darse

LA VERDAD

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:06

Efectivos de la Policía Local, trabajadores del servicio de limpieza viaria y del Servicio de Emergencias y Acción Social (Semas) del Ayuntamiento de Murcia procedieron ayer martes al desalojo y limpieza de una peña huertana situada en el Malecón, junto a la autovía, y que había sido ocupada de forma ilegal por un grupo indeterminado de personas.

El presidente de la junta vecinal del distrito Murcia Oeste, que abarca los barrios de San Miguel, San Nicolás, San Pedro, Santa Catalina y San Antolín, David San Nicolás, ha explicado a LA VERDAD que se trataba de un local donde «se detectó que estaba ocupado al ver que se habían roto los cerramientos». Tapias y vallas, explica, habían sido colocados allí para evitar estas ocupaciones que asegura que se producen de forma «periódica», aunque las personas que recurren a ello «no se quedan allí de forma estable».

De hecho, según San Nicolás, esta misma mañana, en contacto con la Policía Local, le han confirmado desde este cuerpo que habían intentado volver, por lo que dice que se reforzará la vigilancia «para prevenir que no vuelva a ocurrir».

El local de esta peña huertana, en estado de abandono y ubicada en una vía que lleva por nombre precisamente Peñas Huertanas, está a la expectativa de un uso futuro. El pedáneo de esta junta de distrito explica que «nuestro interés es que esta zona sea un enclave en el que se implanten tres peñas y que tenga actividad cultural».

