Captura del vídeo subido a redes sociales en el que se observa su salto en Murcia. @lukasloibl.we

Las espectaculares imágenes del Cristo de Monteagudo captadas por un saltador base

El austriaco Lukas Loibl pasa por debajo del brazo de la imagen y afirma que «era un proyecto con el que llevaba soñando más de un año»

Lía Guillén

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:58

Comenta

Lukas Loibl es un experimentado deportista de salto base, que comparte a través de redes sociales todos los retos que se propone. En este caso, uno de sus propósitos que según él «era un pequeño proyecto con el que llevaba soñando más de un año», se hizo realidad la pasada semana, cuando surcó el cielo murciano.

El deportista comenzó su trayectoria en el salto base después de probar el motocross, el parkour o el salto desde acantilados. Después de años entrenando, probó el paracaidismo y decidió que también quería iniciarse en el salto base, comenzó a dedicar su vida exclusivamente a este deporte, hasta que consiguió montar una academia para enseñar a todos aquellos que quisieran volar como él.

El saltador se propone los destinos más altos y complicados, ubicados por toda Europa, para después atravesarlos y compartirlos en sus redes sociales. Algunos de sus proyectos más ambiciosos han sido realizados en España, por ejemplo, ha saltado en Roca Forada, en Monserrat, y ha atravesado su arco natural de diez metros de altura y seis de ancho; también ha volado dentro del arco de Piedrafita en Jaca; al igual que ha atravesado el ojo de buey situado en el macizo de Peña Mea en Asturias. Otros de sus retos más «locos» fue atravesar en el vuelo un arco de fuego en Suiza.

En esta ocasión el reto que se había propuesto tenía ubicación en Murcia, más concretamente en Monteagudo. El deportista tenía como desafío atravesar los cielos de Monteagudo y pasar por debajo del brazo de esta inmensa estructura, algo que ha conseguido, según se observa en el vídeo que compartió a través de su Instagram.

En su última publicación, en Arcos de la Frontera, comparte que «las cosas se están poniendo interesantes en España, volando entre castillos, iglesias, estatuas y todo tipo de cosas», no ha confirmado si saltará otra vez en cielos murcianos, pero de momento sigue en el país volando entre sus monumentos.

