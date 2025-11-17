La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Accesos a la Urbanización Joven Futura. Ros Caval / AGM

Denuncian en Murcia la venta de vivienda protegida al doble del valor de compra y alquileres ilegales en Joven Futura

La Asociación de Vecinos de Senda de Granada habla de «mercado negro de VPO» y de «bolsa de especulación» en esta urbanización

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:06

Comenta

«Mercado negro de VPO», «bolsa de especulación», «operación de inversión subvencionado»: son algunos de los calificativos que ha empleado a la Asociación de Vecinos ... Senda de Granada para referirse a la urbanización Joven Futura a raíz de la información pública sobre ventas de viviendas de protección oficial (VPO) en este enclave construido en 2005. Según apunta esta asociación, es la Consejería de Fomento e Infraestructuras la que les ha informado a través de un escrito de que se han autorizado 227 ventas anticipadas de VPO correspondientes a los expedientes de vivienda protegida tramitados al amparo del los planes estatales de viviendas 2005-2008 y 2009-2012. Esto les lleva también a calcular que, sobre un número total de 1.232, casi una de cada cinco viviendas ya ha sido revendida, un 20%, «a pesar de tratarse de viviendas aún protegidas y construidas sobre un planeamiento anulado por el Tribunal Supremo en 2015».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  2. 2 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  3. 3 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  4. 4 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  5. 5 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»
  6. 6

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  7. 7

    La defensa del acusado del atropello a Valverde denuncia vulneración de derechos
  8. 8

    El programa de mamografías de la Región de Murcia funciona: su capacidad para detectar lesiones es «excelente»
  9. 9 El submarino S-82 ya surca las aguas del puerto de Cartagena
  10. 10

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Denuncian en Murcia la venta de vivienda protegida al doble del valor de compra y alquileres ilegales en Joven Futura

Denuncian en Murcia la venta de vivienda protegida al doble del valor de compra y alquileres ilegales en Joven Futura