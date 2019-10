Denuncian que dos menores no asisten a clase por un brote de sarna «al que no dan solución» La mano de uno de los niños afectados. / LV Hay 11 miembros de la familia afectados, entre ellos una mujer embarazada, que se están sometiendo a tratamiento desde agosto pero la enfermedad no remite ANTONIO GIL BALLESTA Murcia Sábado, 19 octubre 2019, 19:27

Hasta 11 personas de la misma familia de una pedanía murciana están afectadas por un brote de sarna. Entre ellas, los casos más delicados son los de dos niños, que no pueden asistir al colegio desde hace dos semanas, y una mujer embarazada de 15 semanas. La madre de los pequeños, que prefiere conservar su anonimato, denuncia que tanto la Administración regional como la local no le han proporcionado un tratamiento efectivo desde que comenzaron a padecer la enfermedad, hace ya dos meses.

La mujer cuenta que el primer afectado fue su hijo mayor, de 14 años. En principio, el médico de cabecera le recetó un tratamiento para la alergia. Sin embargo, sus picores y el resto de síntomas se acentuaron con el paso de los días, y también los de la madre y el hermano menor, de 12 años. Desde finales de agosto estuvieron probando con diferentes medicamentos hasta que en septiembre se decantaron por ir al hospital Reina Sofía. «Allí, en cuanto nos vio una médica nos dijo que era sarna. Nos pusimos en tratamiento toda la familia, pero nada, no se quitaba», lamenta la madre. Fue otro episodio más en un tortuoso camino que ya dura dos meses, plagado de tratamientos ineficaces y visitas a dermatólogos que no les ofrecían nuevas alternativas.

Llegaron a derivar su caso a Sanidad, que «se lavó las manos y se lo pasó al Ayuntamiento», critica la afectada. Sin embargo, tuvo que seguir luchando por nuevas consultas que, hasta ahora, no han servido para nada. Su última visita al hospital se produjo este sábado, cuando le dijeron que no había dermatólogos disponibles. Finalmente le dieron cita, pero su paciencia ya se ha agotado: «El lunes voy a poner una denuncia porque no se han preocupado, y quiero que me cubran los gastos y el daño psicológico».

«Esto quiero pararlo ya, mis hijos no pueden ir al colegio, no pueden estar en contacto con nadie», se queja la afectada. La familia no encuentra una solución, pero tampoco conoce las causas con exactitud, aunque la mujer apunta que cuando fue a la farmacia «la chica me confirmó que en junio hubo un brote de sarna» en la misma pedanía. Por ello, quiere que se actúe de manera adecuada, para evitar que la enfermedad se extienda y acabar con un sufrimiento del que ya no saben cómo salir.