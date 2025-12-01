La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un vertedero ilegal en Cabezo de Torres. Javier Carrión / AGM

Denuncian el incremento de vertederos ilegales en pedanías de Murcia

LA VERDAD

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:01

El concejal socialista Andrés Guerrero ha denunciado «la pasividad» del Gobierno local frente a la aparición de nuevos vertidos ilegales, como el detectado recientemente en El Puntal, y al deterioro creciente del entorno en las pedanías.

El Grupo Municipal Socialista ha criticado «la inacción» del PP ante el crecimiento constante de escombreras ilegales en las pedanías, un problema que los vecinos llevan meses denunciando sin obtener respuesta. Puntos de vertido en Cabezo de Torres, Beniaján, San Ginés, Churra, Espinardo, Gea y Truyols, El Palmar, Aljucer y, más recientemente, en El Puntal «que siguen activos, mientras el Gobierno local mira hacia otro lado».

El edil Andrés Guerrero recordó que en el Pleno de septiembre el PSOE propuso habilitar un punto público de recogida de escombros para gestionar adecuadamente los residuos de pequeñas obras, pero el PP votó en contra alegando que 'las escombreras no eran un problema'. Una postura que, según Guerrero, «hoy queda en evidencia, cuando los vertidos ilegales se multiplican y el paisaje de las pedanías sufre un deterioro preocupante». Al respecto, el edil del PSOE ha recordado que «desde el cierre de Cañada Hermosa en 2016, la falta de alternativas ha disparado los vertidos ilegales».

