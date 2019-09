Denuncian columpios con capazos en un colegio de El Palmar y acumulación de basuras en San Pío X Columpios de la escuela infantil El Lugarico. / Grupo Socialista «Confiemos en que estas condiciones no influyan en su educación», señala el Grupo Socialista LA VERDAD Lunes, 9 septiembre 2019, 22:04

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia denunció este lunes las malas condiciones que presentaban dos de los colegios de la Región este lunes, al inicio del curso escolar. La formación se preguntaba, con evidente sorna, si «estarán homologados» los asientos de unos columpios de la escuela infantil El Lugarico de El Palmar que resultan ser unos improvisados cestos construidos con capazos de obra.

No fue el único centro blanco de las críticas de los socialistas. En una publicación en Facebook, señalan también la gran acumulación de basuras que se observa junto al Colegio Público San Pío X. No dudan en referirse como un «vertedero» al descampado que hay frente a la escuela, donde se observan abundantes desperdicios «desde hace semanas». «Confiemos en que estas condiciones no influyan en su educación», concluye el comunicado del Grupo Socialista.