«Me insultaron y escupieron por ir en pantalón corto» Paloma, con la ropa que llevaba el día de la agresión. / Edu Botella / AGM Una murciana de 24 años, denuncia ante la Policía Nacional que sufrió una agresión machista cuando caminaba por la calle IVÁN ROSIQUE Murcia Viernes, 3 agosto 2018, 00:13

El trayecto de regreso a casa tras un reconocimiento médico se convirtió en un infierno para Paloma Vélez, una murciana de veinticuatro años. Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado 24 de julio, cuando un hombre la abordó para insultarla junto a una gasolinera en la Avenida Primero de Mayo de la capital. «Puta, cerda, zorra, hija de puta y asquerosa» fueron algunos de los improperios que el agresor dirigió a la joven, con motivo del pantalón vaquero corto que vestía para sobrellevar las altas temperaturas.

Ante ese ataque gratuito, Paloma le pidió explicaciones, a lo que él respondió escupiéndole y razonando que tenía «todo el derecho a insultarla» porque «se te ve casi el culo», tras lo cual retomó los ataques verbales con cada vez mayor agresividad, llegando incluso a amenazarla con «partirla».

La agredida, considerablemente afectada por la situación, le respondió entre lágrimas que iba a llamar a la policía. Lejos de amedrentarse, el hombre, descrito como un varón de 1,80 metros de altura, complexión muy delgada, de tez morena, cabello corto y aspecto de toxicómano, con dentadura mellada, se jactó entre risas de que «cuando ellos quieran venir yo ya estoy en mi casa», le propinó un segundo escupitajo y abandonó el lugar bramando una nueva retahíla de insultos.

Una prueba perdida

Esa misma tarde Paloma acudió a las dependencias de la Policía Nacional en San Andrés para cursar una denuncia y solicitar que fueran revisadas las grabaciones de la cámara de seguridad de la gasolinera donde tuvieron lugar las vejaciones, puesto que debía haber filmado al denunciado. Esta prueba, que habría facilitado la identificación del sujeto, finalmente se acabó perdiendo porque, según la denunciante, «el agente encargado del caso se fue de vacaciones» y en tres días ningún policía se desplazó hasta el establecimiento para solicitar una copia de la grabación, que finalmente fue borrada del sistema de seguridad, tal y como le confirmó un empleado.

Decepcionada por la, a su juicio, falta de atención policial y atemorizada debido a que pasa diariamente por el lugar donde se produjo la agresión, la joven decidió usar Twitter para hacer público su caso. A través de la red social asegura que cuando alertó a la policía del peligro de perder la grabación del presunto agresor, debido a que la empresa solo conserva las imágenes de la cámara de seguridad durante tres días, se le comentó que «daba igual porque un caso de vejaciones conforme llega al juzgado se archiva» y que «cuando le pegara se podrán movilizar». También le recomendaron adquirir un espray de pimienta para defenderse en caso de agresión.

'La Verdad' contactó con la Policía Nacional para obtener su versión de los hechos pero al cierre de esta edición todavía no ha recibido respuesta.

Oleada de apoyo en las redes sociales

El caso de Paloma Vélez ha obtenido una gran resonancia en Twitter, donde ha generado miles de retuits y ha recibido numerosas respuestas de apoyo. «No puedo estar tranquila cuando paso todos los días por esa gasolinera para ir al trabajo, andando y sola. Cuando me dicen que hasta que no me peguen no pueden hacer nada», dijo la joven en su hilo de comentarios, «a ningún hombre se le escupe por llevar pantalón corto y ninguna persona se merece que la humillen y la vejen de esa manera».

A raíz de la publicación, otras mujeres que han sufrido experiencias similares han compartido su testimonio. «Ignoré a un tipo a las cuatro de la tarde y llevo dos años entre ortesis, escayolas y quirófano. Y el juzgado sin dar señales de vida», confesó la tuitera donostiarra Ana Isabel Gutiérrez, una psicóloga que ejerce en Madrid.