«Decimos sí a los perros guía» Reunión de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Murcia en un desayuno celebrado en Café Lab. / Javier Carrión / AGM El sector del transporte, los hosteleros, la Sanidad y la Policía Local de Murcia blindan sus servicios a las personas que utilizan uno de estos canes MARTA SEMITIEL Viernes, 24 mayo 2019, 14:29

Hace dos años que Jorge Conesa, un cartagenero que padece diabetes de tipo uno, tiene un perro de asistencia médica, 'Sheldon', quien se pone a ladrar como un loco cada vez que detecta que su dueño puede estar sufriendo una hipoglucemia. «Cuando algo no va bien, él me lo detecta incluso antes que yo», asegura Conesa, a quien se le empañan los ojos de emoción cuando recuerda el día que recibió a 'Sheldon'. Él es un perro de alerta médica preparado por la Fundación Canem, el único que hay en la Región.

Tanto él como a los usuarios de la ONCE que tienen un perro guía, unos 25 en toda la Región, representados en el acto por María Dolores García, presidenta de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Murcia, recibieron este viernes el apoyo de la Consejería de Sanidad, de la Federación Regional del Taxi, de la Policía Local de Murcia, de Latbus y de Hostemur, entre otros. Bajo el lema 'Di sí a los perros guía', la campaña de concienciación que está llevando a cabo esta asociación convocó, en un desayuno realizado en el Café Lab, a todos los organismos que llevan ya un tiempo diciendo «sí» a perros guía o perros de alerta médica como 'Sheldon'.

«Hace muchos años que venimos haciendo reuniones con Hostemur», explicó García, «pero ahora celebramos este desayuno con todos los organismos que nos apoyan para dar a conocer a la sociedad nuestra situación. Nosotros defendemos la Ley 4/2015 sobre perros de asistencia», una norma que, en ocasiones, han visto cómo no se cumplía, «por ejemplo, cuando hemos intentado coger el transporte público o cuando hemos intentado entrar en algún bar o restaurante». Por eso es para ellos tan importante la concienciación, «para que cada vez los problemas sean menos, como ya ocurre», destacó García.

Jorge Conesa, por ejemplo, explicó cómo en ocasiones le han puesto limitaciones para entrar con 'Sheldon' en algunos establecimientos, «me dejaban entrar, pero me decían que tenía que ponerle un bozal al perro. Primero, la ley me permite que entre a todos sitios sin bozal, y segundo, si yo le pongo un bozal a 'Sheldon', él no puede avisarme si algo va mal», explicó.

Hostemur lleva colaborando con la asociación que preside García desde 2011, por eso, aseguró la presidenta de los hosteleros y gerente del Restaurante Santa Ana, Estrella Carrillo, «estamos muy concienciados y pensamos que la información es muy importante. Nadie hace las cosas con maldad, sino desde la desinformación. Por eso estamos muy contentos de estar aquí, porque desde Hostemur les decimos a todos los bares y restaurantes que el acceso es posible, y tenemos que informarlos». Con tal intención, Carrillo anunció que desde la asociación de hosteleros van a invitar a la Asociación de Usuarios de Perros Guía a la gala de la hostelería que celebrarán en un par de meses, «para que puedan explicar a los hosteleros sus necesidades».