Adolescentes pendientes de la explicación de una de las actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología.

Adolescentes pendientes de la explicación de una de las actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Kiko Asunción / AGM

Curiosidad y futuro en la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia: «Me gustaría hacer esto algún día»

Esta feria, que reúne a cientos de estudiantes en el Paseo del Malecón, se prolongará todo el fin de semana

Lía Guillén

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:32

Comenta

«Qué chulo, me gustaría hacer esto algún día», exclamaba un adolescente este viernes por la mañana en el puesto de Radio Club Región de ... Murcia. Así despertaba la curiosidad de los más jóvenes la Semana de la Ciencia y Tecnología de la Región, que llena este fin de semana el Paseo del Malecón de Murcia de química, física, biología e inteligencia artificial. No cabía ni un alfiler en este jardín, repleto de niños y adolescentes de toda la Región, que con ilusión se agolpaban en los puestos de diferentes centros de investigación y universidades, para realizar las actividades o incluso para descubrir cuál será su vocación en un futuro.

