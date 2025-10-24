Curiosidad y futuro en la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia: «Me gustaría hacer esto algún día»

«Qué chulo, me gustaría hacer esto algún día», exclamaba un adolescente este viernes por la mañana en el puesto de Radio Club Región de ... Murcia. Así despertaba la curiosidad de los más jóvenes la Semana de la Ciencia y Tecnología de la Región, que llena este fin de semana el Paseo del Malecón de Murcia de química, física, biología e inteligencia artificial. No cabía ni un alfiler en este jardín, repleto de niños y adolescentes de toda la Región, que con ilusión se agolpaban en los puestos de diferentes centros de investigación y universidades, para realizar las actividades o incluso para descubrir cuál será su vocación en un futuro.

En el espacio de Radio Club Región de Murcia se unían los más curiosos para conocer el mundo de la radio. En este evento, que se prolongará hasta el domingo 26, los niños podrán conectar con personas de cualquier parte del mundo, contactar con la Estación Espacial Internacional o aprender código morse. Uno de los miembros de este grupo, Juancar, afirmaba que «es muy importante que los jóvenes conozcan el mundo de la radio, por ejemplo el día del apagón los únicos que nos podíamos comunicar éramos los radioaficionados». En este mismo lugar se encontraban una profesora y sus alumnos de Lorca, algunos de los cuales comentaban que se querían dedicar a la medicina.

Otros muchos jóvenes se arremolinaban en torno al equipamiento y aparatos que utilizan los bomberos forestales para apagar los incendios o prever las tormentas eléctricas. «Nos hemos dado cuenta de que ya se están empezando a concienciar desde pequeños de lo importante que es cuidar el medio ambiente», relataba uno de los efectivos de la UDIF. En este lugar explicaban la importancia de este trabajo y cómo actúan en caso de incendio: «Por eso es importante este tipo de eventos, porque los pequeños van orientando su futuro profesional, a algunos les atrae mucho el trabajo y cuando nos conocen orientan sus estudios a ser un bombero forestal».

También pretende concienciar sobre el cuidado del medioambiente la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, en un espacio dedicado a la vida marina. Por ejemplo, había una réplica de la anidación de la tortuga boba. Mientras los más pequeños iban corriendo a escuchar la explicación del responsable de la actividad, este comentaba que tener la oportunidad de enseñar estos conocimientos es importante «porque algunas veces podemos actuar erróneamente y estas actividades nos permiten enseñar a cómo actuar si nos encontramos con una tortuga boba».

Otro de los objetivos de esta semana es intentar despertar la vocación por la ciencia. «Aún tengo claro a qué me quiero dedicar en un futuro, pero algo relacionado con la química seguro. Todos los experimentos son muy curiosos, es la primera vez que vengo y me ha encantado», comentaba Ayia, de 15 años, mientras observaba un experimento en el espacio del IMIDA. Uno de los encargados de llevarlos a cabo, el químico José Sáez, relataba la importancia de este tipo de actividades divulgativas: «Cuando son pequeños hay que despertar en ellos sus inquietudes. A lo mejor no se han dado cuenta todavía de que les interesa concretamente la química». Según el químico, muchos niños que han visitado su laboratorio con el colegio, más tarde han inclinado sus estudios a este sector: «Los niños cuando vienen dicen 'qué bonito, es magia', pero realmente no es magia, es ciencia».