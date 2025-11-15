La curiosa iniciativa de un barrio de Murcia contra las heces caninas: «No nos dejes tu marrón» Los vecinos han adoptado una medida muy original para que los dueños recojan los excrementos de sus mascotas

La guerra contra los excrementos caninos enfrenta a vecinos y comerciantes cada día. Esta cuestión de civismo básico parece no existir para algunos, que continúan dejando los 'regalos' de sus mascotas por las aceras y parques. Ni siquiera las multas consiguen disuadir a los más reincidentes, lo que ha obligado a algunos municipios a adoptar medidas mucho más estrictas. Una de las prácticas más curiosas es la que han adoptado en ciudades como Málaga, donde realizan pruebas de ADN en las heces abandonadas para dar con el dueño del perro.

La desobediencia a las normas ha llevado a muchos ciudadanos a tomar cartas en el asunto para evitar la proliferación de cacas en los barrios. No es de extrañar encontrarse con un cartel en ascensores y rellanos a modo de campaña de concienciación. Sin embargo, estas llamadas de atención no siempre son eficaces y hay quien opta por rociar vinagre en sus portales o colocar botellas de agua transparentes para disuadir a los canes y evitar que marquen su territorio en las fachadas. Sin embargo, algunas asociaciones de vecinos van más allá y prefieren abordar el problema con un toque de humor.

El barrio murciano de Vistabella ha sorprendido a los transeúntes con una iniciativa tan simple como ingeniosa. En uno de sus árboles, los vecinos han clavado un cartel plastificado con un mensaje en mayúsculas: «Elige el color que quieras. No nos dejes tu marrón». Bajo este letrero, han colgado una hilera de bolsas de plástico de distintos colores para que los dueños de los perros escojan la tonalidad que más les guste y no tengan excusa a la hora de recoger los excrementos de sus mascotas.

Mientras tanto en Vistabella (Murcia)… pic.twitter.com/RzUB6KGdPL — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) November 8, 2025

Esta acción ha llamado tanto la atención que la conocida cuenta de X llamada Líos de Vecinos (@LiosdeVecinos) ha compartido el hallazgo en su perfil y ha conseguido más de un centenar de 'me gusta'. Lo cierto es que este cartel, colocado en la calle Enrique Ayuso, es una de las múltiples medidas que se toman a la desesperada para concienciar a los propietarios de las mascotas de que sean responsables y no ensucien las calles. Lo que está claro es que este problema se podría resolver con un gesto tan simple como sencillo: agacharse y recoger las heces de la propia mascota.

