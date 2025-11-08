Cultura advierte de que no saldrá de Murcia ningún tesoro de las agustinas

El anuncio de que las agustinas han pedido a Roma su traslado a otro convento en Valencia ha disparado todas las alarmas entre los más ... diversos sectores sociales. El temor de muchos es que alguno de los valiosos tesoros artísticos del convento, remoto foro de la fe murciana durante generaciones, sea también trasladado. Y es una inquietud bastante cierta, si tenemos en cuenta experiencias anteriores, como sucedió con las clarisas muleñas que arramblaron medio convento cuando se marcharon a Elche. O lo acontecido con el fastuoso Belén que las mismas agustinas embalaron en la Guerra Civil y jamás se supo de él.

De entrada, algunos profesores del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia ya piensan, como garantes de nuestro patrimonio que son, dirigirse a la Consejería de Cultura. Quieren saber cuáles serán los próximos pasos.

Patrimonio Cultural está en «contacto permanente, tanto con las agustinas como con la Diócesis, para asegurar, entre otras cosas, el correcto inventariado de los bienes que las hermanas custodian». Desde la Dirección General se subraya que tienen «constancia de que no hay intención por su parte de trasladar ningún bien fuera de la Región. En cualquier caso, si se detectara cualquier traslado de bienes inventariados, se actuaría conforme a la ley y en coordinación con el Obispado y las autoridades competentes, como hemos hecho siempre».

Sanción a las clarisas de Mula

La advertencia no es baladí. Esta misma consejería ya impuso una sanción de cien mil euros a las clarisas de Mula por haberse llevado a Elche obras de arte del Real Monasterio de la Encarnación, declarado BIC, en el verano y otoño de 2019. Lo único que resta (y lo más importante) es desempolvar el Inventario General de Bienes Muebles de la Iglesia Católica realizado entre 1989 y los primeros años del siglo XXI por el Ministerio, la Comunidad, la UMU y el Obispado. Allí inscritos figuran los bienes muebles que entonces custodiaban (y deben custodiar hoy) las agustinas: tallas y esculturas, retablos, orfebrería, tejidos, objetos litúrgicos, campanas… Desde entonces, creo, no se ha actualizado.

Desde el Obispado, pese lo anterior, esquivan valorar la cuestión. Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social advierten de que mientras las agustinas estén en su convento «resulta precipitado hablar de su futuro». Pese a esta vaga explicación, la canciller-secretaria episcopal solicitó a la Comunidad el 26 de septiembre de 2024 que le remitieran «el listado de inventarios […] de los bienes de patrimonio cultural» realizados por la antigua Dirección de Cultura a partir de 1986 en colaboración con la Diócesis. Patrimonio Cultural confirma que «esa solicitud ya se atendió». Incluso las propias religiosas manifestaron a este periódico hace unos días que su edificio pasaría a manos del Obispado.