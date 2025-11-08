La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos agustinas junto a algunos de los tesoros artísticos del convento. Martínez Bueso

Cultura advierte de que no saldrá de Murcia ningún tesoro de las agustinas

La Comunidad está en contacto con las religiosas, que dejarán su convento tras cuatro siglos en la capital

Antonio Botías

Antonio Botías

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:20

El anuncio de que las agustinas han pedido a Roma su traslado a otro convento en Valencia ha disparado todas las alarmas entre los más ... diversos sectores sociales. El temor de muchos es que alguno de los valiosos tesoros artísticos del convento, remoto foro de la fe murciana durante generaciones, sea también trasladado. Y es una inquietud bastante cierta, si tenemos en cuenta experiencias anteriores, como sucedió con las clarisas muleñas que arramblaron medio convento cuando se marcharon a Elche. O lo acontecido con el fastuoso Belén que las mismas agustinas embalaron en la Guerra Civil y jamás se supo de él.

