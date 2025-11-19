Cortylandia vuelve a Murcia por Navidad con el espectáculo 'La ciudad del tiempo' La atracción infantil de El Corte Inglés se estrenará este viernes por la tarde en la capital con más de veinte personajes y estructuras metálicas que cobrarán vida al ritmo de cuarenta movimientos motorizados

Últimos retoques de Cortylandia, este miércoles, a dos días de su inauguración en la fachada de El Corte Inglés de la avenida Libertad de Murcia.

LA VERDAD Murcia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:30 | Actualizado 16:55h.

'La ciudad del tiempo' es el nombre del espectáculo de Cortylandia con el que el El Corte Inglés de la avenida de la Libertad de Murcia dará la bienvenida a la Navidad este viernes a las 19 horas. Cortylandia vuelve a ser uno de los grandes atractivos del centro comercial y de la ciudad durante estas fechas navideñas. Se trata de una atracción infantil que repite por segundo año consecutivo su presencia en la capital de la Región, siendo junto a Madrid las dos únicas ciudades españolas que cuentan con una atracción de estas dimensiones (40 metros de largo por 16 de altura).

En esta ocasión, el cuento de Cortylandia transcurre en 'La ciudad del tiempo', donde los minutos y segundos bailan al compás del tictac, y lugar de residencia de Clock. Este elegante y majestuoso reloj de cuco marcaba, con su sonido, el ritmo de la vida de la ciudad. En él habitaba su amigo Cuco y los demás seres de madera, donde todos juntos disfrutan con música, baile y campanadas. Un lugar mágico al que llegaban muchos visitantes en la temporada de Navidad unidos por el deseo de conocer al más famoso, grande y elegante reloj de cuco. Durante 17 minutos, más de veinte personajes hechos con porexpan (poliestireno expandido) y estructuras metálicas cantarán desde este viernes al ritmo de cuarenta movimientos motorizados.

El acto de inauguración comenzará con el espectáculo musical especial de los Murci-Insectos, que han preparado una actuación especial para la ocasión. El momento central llegará con el encendido de Cortylandia, que correrá a cargo del alcalde de Murcia, José Ballesta, y el director de El Corte Inglés, Hugo Lorente. El evento será inclusivo, ya que sobre el escenario de la avenida de la Libertad habrá un intérprete de lengua de signos para las personas sordas que quieran asistir.

Horarios de Cortylandia

Los horarios de representación de Cortylandia desde el 22 de noviembre hasta el 6 de enero serán los siguientes:

-Mañanas: 12, 13 y 14 horas.

-Tardes: 17, 18, 19, 20 y 21 horas.

Respecto al horario indicado, habrá excepciones en el caso de Nochebuena y Nochevieja. Durante estos días, el horario de mañana será el mismo, mientras por la tarde se reducirá a las 17, 18 y 19 horas. En Navidad y Año Nuevo solo habrá representación en horario de tarde, con espectáculo a las 17, 18, 19 y 20 horas. Durante el día de Reyes, se podrá disfrutar de la magia de Cortylandia por la mañana (12, 13 y 14 horas).

Un año de trabajo para crear la magia

Cabe destacar que en la creación de este espectáculo se trabaja durante todo el año. Un proceso que se inicia con el diseño de la maqueta y concluye con el montaje. En primer lugar, a partir de la idea elegida, se elabora un boceto. En el mes de agosto se empiezan a modelar los personajes y estudiar sus movimientos y articulaciones, así como las luces. Los últimos meses solo queda el montaje, el transporte de los muñecos y andamiaje para finalmente hacer las pruebas de ensayo. De esta manera, la historia va tomando forma, poco a poco, hasta convertirse en un cuento de animación real que ilusiona cada año tanto a niños como a adultos.

'La ciudad del tiempo' es la edición número 47 de Cortylandia en los centros comerciales de El Corte Inglés, que empezó en 1979 y solo ha sido interrumpida en el año 2020 a causa de la pandemia. Desde su origen, cada año, se han diseñado diferentes escenarios inspirados en los gustos de los más pequeños y se han creado nuevas instalaciones que han rotado por varios de los centros que El Corte Inglés tiene por toda la geografía española y que este año, por segunda vez consecutiva, va a poder disfrutar Murcia.

Fue en 1979 cuando se colgó en el centro de la calle Preciados el primer Cortylandia. Para ello se utilizó una máquina real del tren que estaba en uso en el Parque de Atracciones de Madrid. La idea surgió en el departamento de creación artística de El Corte Inglés, coincidiendo con la ampliación del edificio de Preciados para dar a conocer el nuevo espacio a través de este punto de atracción para niños y mayores que recordara a pequeña escala a Disney World.

Mercado navideño y belén inclusivo

Además de la inauguración de Cortylandia también tendrá lugar la apertura del mercado navideño instalado en la avenida de la Libertad. Este lugar se convertirá durante estas fechas en uno de los puntos principales de la ciudad de Murcia para hacer planes con niños, en pareja, en familia o con amigos. El espacio será un lugar de encuentro de la Navidad donde todo será actividad, alegría y música.

Concretamente, el mercado está compuesto por diez casetas y tres 'food trucks' donde se podrá degustar la mejor gastronomía. Las casetas serán de artículos y productos típicamente navideños, como adornos, regalos y dulces típicos.

Según destaca la organización, las marcas de restauración que estárán presentes con diversos en este mercado son FBI Burguer, Mondo Napoli Pizza y Churrería Nieves. Además, en el mercado navideño habrá un belén inclusivo de seis metros de largo y más de 120 figuras realizado por el Centro Especial de Empleo de la Fundación Prometeo de Torre Pacheco. Incluye doce misterios que recorren la historia belenística, representados con figuras de 19 centímetros elaboradas en barro, cocidas, enlienzadas y esmaltadas artesanalmente. Como elemento diferenciador, Prometeo ha incorporado entre sus figuras la imagen de una persona con discapacidad intelectual, concretamente con síndrome de Down, reflejando su compromiso con la inclusión y la diversidad en el belén.

La Fundación Prometeo, creada en 1996, trabaja para la integración sociolaboral y cultural de personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y parálisis cerebral. A través de su Centro Especial de Empleo, desarrolla proyectos artesanales, entre ellos la creación de belenes desde hace más de 25 años, con figuras modeladas y policromadas por personas con diversidad funcional. Por lo tanto, este belén no solo es arte y tradición, sino también un mensaje de inclusión y esperanza que enriquece el espíritu de la Navidad.