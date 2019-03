Contribuyentes de las pedanías ahorrarán nueve millones de euros en el IBI urbano Gráfico La contribución se reduce para las familias que viven fuera de la ciudad por la revisión a la baja de los valores catastrales DAVID GÓMEZ Domingo, 3 marzo 2019, 09:10

Al concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, Eduardo Martínez-Oliva, le ha costado cerrar el borrador de los Presupuestos municipales del Ayuntamiento de Murcia para este año 2019, un documento que ya tiene perfilado y que presentará de manera inmediata a los grupos políticos con el fin de poder aprobar las cuentas antes de las elecciones de mayo.

Una de las causas de esta dificultad para cuadrar los números estuvo en la reciente revisión de los valores catastrales realizada por el Ministerio de Hacienda. Esta ha reducido el valor de más de la mitad de las viviendas situadas en las pedanías, lo que hará que estos contribuyentes paguen un total de nueve millones de euros menos por el Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI urbano. Este dinero, por tanto, no entrará a las arcas municipales cuando se inicie al cobro de la contribución, una vez que concluya la recaudación por el Impuesto de Vehículos, el sello del coche, que se inicia la próxima semana. La devaluación de los inmuebles en las pedanías, donde reside el 62% de la población del municipio, contrasta con una leve subida del valor catastral de las viviendas en la ciudad y en las nuevas zonas de expansión.

El dato 207.429 euros suma el remanente de tesorería en el avance de liquidación de los Presupuestos de 2018.

No subirá el tipo impositivo

El equipo de gobierno podría compensar esta merma de ingresos que producirá el IBI urbano modificando al alza el tipo impositivo, la parte de este tributo cuya gestión está en manos de los ayuntamientos. Este se ha reducido en más de un 14% desde que José Ballesta llegó a la alcaldía en 2015, aplicándose asimismo una serie de bonificaciones para las familias numerosas. Sin embargo, en los planes del responsable municipal de Hacienda no está incrementarlo. «El tipo impositivo no subirá y acabaremos este mandato cumpliendo la promesa que hicimos cuando entramos, que era no subir ni un solo euro los impuestos, tasas y precios públicos», confirma.

Eduardo Martínez-Oliva destaca que, con la política fiscal realizada en los últimos cuatro años, los murcianos se han ahorrado más de 82 millones de euros en el pago de los distintos conceptos, sin que eso haya supuesto un perjuicio económico para las arcas municipales, pues según dio a conocer el edil en la Junta de Portavoces celebrada el pasado miércoles 27 de febrero, el avance de liquidación de los Presupuestos de 2018 refleja un remanente de tesorería positivo, por valor de 207.429 euros. «Esto es un indicador de la liquidez de la entidad, que se completará con el informe que elabore el servicio de Intervención respecto a los elementos que constatan la salud financiera del Ayuntamiento, como el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de deuda», avanza el concejal de Hacienda.

Respecto al nivel de endeudamiento, Martínez-Oliva asegura que, tanto a corto como a largo plazo, se ha reducido en los últimos cuatro años en un 25%, pasando de 229,7 millones en 2014 a 182,5 a día de hoy. La deuda financiera consolidada se sitúa actualmente en el 48,6%, cuando en 2014 era del 63,4%. En ambos casos, lejos del límite del 110% que establece la ley.

No tiene en cuenta el edil la imputación de la deuda del tranvía, que el Ayuntamiento no considera como tal pese a que el Ministerio sí lo hace. Recuerda el concejal que se encuentra pendiente de resolución el contencioso presentado por los servicios jurídicos municipales contra esta decisión adoptada en 2016. En cualquier caso, destaca que, aún contando el tranvía, la ratio de deuda se ha reducido, situándose ahora mismo en el 92,5% cuando hace apenas unos años estaba en el 101%.

Fondos europeos

«¿Y cómo es posible que ingresando menos por la vía de los impuestos se consiga un remanente de tesorería positivo, se reduzca la deuda y se hayan podido realizar grandes obras como la peatonalización de Alfonso X?», pregunta, de forma retórica, el responsable municipal de Hacienda. En primer lugar, Martínez-Oliva defiende la tesis económica liberal imperante en el Partido Popular de que, a menos impuestos, mayor actividad económica y mayor empleo, lo que a la larga incrementa el número de contribuyentes que hacen frente a sus obligaciones y beneficia a la Administración, que obtiene más liquidez.

En segundo lugar, el Ayuntamiento de Murcia presume de que recurrir a financiación extrapresupuestaria le ha permitido realizar muchos proyectos que se hubieran quedado en el cajón en el caso de las arcas municipales tuvieran que asumir su financiación íntegra. Aquí cobra gran importancia la Unión Europea, cuyos fondos han posibilitado, entre otras cosas, habilitar la red de carriles bici por el centro de la ciudad, además de algunas obras del proyecto Murcia Río como el paseo fluvial. La rehabilitación de la Cárcel Vieja, cuyo proyecto se ha enviado ya a Contratación, también contará con dinero comunitario, procedente de los denominados fondos Edusi.

Gastos impropios

Por su parte, la Comunidad ha sido clave para incrementar el dinero destinado a las actuaciones sociales. Más de la mitad de los 25,8 millones gastados en estas partidas tuvieron su origen en la Administración regional. No obstante, el concejal se muestra reivindicativo en este aspecto y denuncia que el Ayuntamiento lleva a cabo un gasto de 39 millones para hacer frente al coste de servicios que deben prestar otras administraciones. Son las competencias impropias (bienestar social, mantenimiento de centros sanitarios y educativos), que limitan de forma considerable la capacidad económica de los ayuntamientos.

Además, el edil recuerda que Murcia recibe una financiación de 231 euros por habitante, inferior a otras ciudades con población similar como Málaga (425 euros), Zaragoza (410), Las Palmas (263) y Córdoba (251).

Por último, y a modo de queja, resalta que a las Administraciones locales se les somete a un control mucho más estrecho que el que soportan la estatal y las autonómicas.