Consum abre este jueves en Murcia su quinta tienda

LA VERDAD Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:31 Comenta Compartir

Consum abrirá este jueves un nuevo supermercado en la pedanía murciana de Torreagüera, y completa así las 18 aperturas previstas para este ejercicio. La cooperativa mantiene su crecimiento en la Región de Murcia, ya que esta será la tercera tienda que inaugura este año en la Región, tras Caravaca de la Cruz (junio) y Cartagena (noviembre). Para el próximo ejercicio 2026, Consum prevé mantener el ritmo de aperturas de estos últimos años con 18 nuevos establecimientos propios.

El establecimiento de Torreagüera abarca una extensión de más de 1.400 metros cuadrados y está ubicado en la avenida de San Javier s/n. Se trata de una zona sin otros supermercados Consum ni Charter cercanos. El supermercado contará con un equipo de 34 trabajadores, todos ellos residentes en la localidad y poblaciones cercanas,. Ofrecerá atención personalizada en pescadería, charcutería y carnicería, además de secciones de fruta y verdura a granel, horno, perfumería y mascotas, junto a las marcas exclusivas Consum. El centro dispone de 89 plazas de parking con 2 puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Con esta apertura, Consum suma cinco supermercados propios en Murcia (avenida de El Palmar, calle Pina, calle Navarra, Ronda Levante y Torreagüera) y siete franquicias Charter, alcanzando más de medio centenar de tiendas en la Región (33 Consum y 20 Charter).