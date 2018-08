El Consistorio destinará 5,5 millones de euros a las obras para soterrar el AVE

Cincuenta y cinco millones de euros para el gasto de las pedanías y seis millones para la renovación de zonas verdes y el Plan de Acción de la Huerta. Dos actuaciones recogidas en el Presupuesto del Ayuntamiento de Murcia, que este año aumentará un 2,5% respecto a 2017. En esta ocasión superará los 418 millones de euros, según explicó ayer el concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, tras la Junta de Gobierno Extraordinaria en la que se aprobó el borrador de las cuentas locales.

Según Martínez-Oliva, las pedanías contarán con 55 millones de euros para sus gastos, de los que 17,5 millones serán gestionados directamente por los alcaldes pedáneos y 22 por las concejalías. De esta partida, 13,4 millones se destinarán a mantenimiento; 1,8, a la mejora del alumbrado y a los parques y jardines, y 14 millones de una partida extraordinaria irán a la mejora de consultorios, centros culturales y de mayores, colegios y plazas de abastos.

Este borrador, apoyado por Ciudadanos, recoge la reducción de la tarifa del agua entre un 2% y un 3% y la construcción de aparcamientos disuasorios y carriles bicis. Como consecuencia del pacto firmado con Cs, Martínez-Oliva anunció que se va a suprimir la tasa de vertido al alcantarillado, «que pagan muchas comunidades de vecinos debido a los garajes». También se rescatarán las líneas de autobús que conectaban el centro con las pedanías y el buhobús.

Los salarios de los empleados públicos experimentan un aumento del 1,5% Peñafiel: «No son los presupuestos que haríamos, pero se acercan bastante»

Por otra parte, el dinero del que dispondrá la partida destinada al gasto social ha aumentado en 3,6 millones. Una cifra que a la vez se traduce en un incremento del 7% respecto al año pasado. De esta forma, esta cuenta alcanzará los 12,3 millones de euros, que serán destinados a programas de atención a menores en riesgo de exclusión y a programas de mayores, de mujeres y de personas en situaciones vulnerables.

Asimismo, este 2018 los empleados públicos experimentarán una subida del 1,5% en sus salarios, ya que el gasto de personal ha crecido un 6%. También se realizarán convocatorias de promoción interna y se anunciarán nuevas ofertas de empleo público, entre las que destacan los puestos para la Policía Local. El dinero destinado a estos gastos alcanza los 131 millones.

Según este acuerdo, las inversiones se 'comerán' 39 millones, de los que seis serán para la renovación de zonas verdes y para el Plan de Acción de la Huerta. De esta partida se destinarán tres millones a los proyectos en ejecución, como el plan Murcia Río, y a tres nuevas actuaciones. Catorce millones de euros se invertirán en el yacimiento de San Esteban, cuya 'fase cero' estará adjudicada «a muy corto plazo».

En este contexto, la Cárcel Vieja recibirá 7 millones, mientras que al soterramiento del AVE se destinarán 5,5 millones. En el capítulo de ingresos, Martínez-Oliva resaltó que el 65% del dinero recibido llega por la tributación propia del Ayuntamiento, mientras que el 28,8% es el resultado de transferencias de otras administraciones, como la Comunidad Autónoma y el Estado. El 5,74% restante se debe a la operación de crédito que el Consistorio tendrá que realizar con entidades financieras para hacer frente a todas las inversiones. Resaltó, además, que los impuestos municipales se han congelado por quinto año consecutivo.

El concejal de la formación naranja Carlos Peñafiel señaló que once puntos de los Presupuestos se pactaron entre PP y Cs, y que, «aunque no son las cuentas que haríamos, se acercan bastante, ya que baja el precio del agua y se elimina la tasa de vertido del alcantarillado». Peñafiel consideró que las partidas destinadas al gasto social «están teñidas de naranja».

Impulso a planes estratégicos

Martínez-Oliva destacó que se dará un impulso definitivo a los proyectos estratégicos del Consistorio, como es Murcia Río. En estos presupuestos se incluyen, asimismo, tres proyectos más: el tratamiento de las márgenes izquierda y derecha del río, y las actuaciones en las terrazas del cauce del Segura, enfrente del Hotel 7 Coronas.

También recordó que el presupuesto recoge la peatonalización de la avenida Alfonso X, cuya primera fase está en ejecución. La segunda fase estará en obras «antes de que finalice el año», comentó.

Tras la Junta de Gobierno Extraordinaria, Martínez-Oliva reconoció que la aprobación se ha retrasado este año con el fin de poder alcanzar un acuerdo «con garantías» para que las cuentas «salgan adelante». El Presupuesto pasará por la comisión informativa el próximo 22 de agosto. Posteriormente será estudiado por el Pleno, que está previsto que se celebre el 28 de agosto.

Otras valoraciones

Cambiemos Murcia «Es una burla a todos los ciudadanos»

«Es una burla del equipo de gobierno a todos los ciudadanos del municipio de Murcia». Así valoró el concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos Ruiz la intención del equipo de gobierno de aprobar en el mes de agosto los Presupuestos del Ayuntamiento. «Este gabinete que tanto habla de participación no quiere que los ciudadanos conozcan las cuentas. Por eso las aprueba en pleno agosto, y por eso convoca un pleno el mismo mes, sin dejar que los grupos municipales y que la ciudadanía puedan opinar y trabajar sobre el borrador».

PSOE «Utilizan las fechas de verano para ocultarlo»

La portavoz socialista, Susana Hernández, incide en que «no parece que haya muchos cambios al compararlo con el borrador que nos presentaron en mayo. Para este 'miniacuerdo' que han alcanzado, Ciudadanos podría haberse decidido hace tres meses. Habría sido mucho más ágil para todos». Destaca que «utilizan las fechas veraniegas para intentar ocultar esta situación a la ciudadanía. Creo que lo han hecho así porque tienen claro que no es el presupuesto que Murcia merece. Si no fuera así, lo habrían aprobado el pasado mayo; no ahora».

Ahora Murcia «PP y Ciudadanos son una misma cosa»

«El PP vende como unos presupuestos fantásticos unas cuentas que llegan muy tarde y muy mal. Las fechas para su presentación y su posterior paso por el Pleno son insólitas. El acuerdo con Ciudadanos, además, ha sido a puerta cerrada, sin negociar con el resto de la oposición», valora Ahora Murcia. En este contexto, la formación política subraya que, «antes de las elecciones municipales y autonómicas del año 2019, con estos presupuestos se demuestra que el PP y Ciudadanos son una misma cosa».