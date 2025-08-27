Una aplicación para conseguir premios por caminar, utilizar la bicicleta o el transporte público en Murcia Los ciudadanos podrán ganar puntos que les permitirán obtener recompensas

LA VERDAD Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:16 Comenta Compartir

El Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz anunció este martes la puesta en marcha del reto ´Murcia muévete´. Se trata de una iniciativa con la que el Consistorio busca fomentar la movilidad sostenible, haciendo que utilizar la bicicleta, el transporte público o caminar tenga premio en Murcia durante el mes de septiembre.

Es un proyecto de la Oficina Municipal de la Bicicleta en el que, a través de microrretos, se podrán conseguir puntos en los desplazamientos que realicen a través de medios de transporte sostenible, lo que les permitirá ganar premios y entrar en sorteos.

Todo ello se articulará a través de una aplicación móvil en la que podrán registrarse cuantos deseen participar en esta actividad, que busca incentivar alternativas al coche para lograr una ciudad más sostenible y amable, al tiempo que se realiza ejercicio físico, lo que redunda en una mejora de la salud.

La elección de septiembre para su realización no es casual, ya que en este mes se celebra la Feria de Septiembre, la Semana Europea de la Movilidad y tiene lugar el inicio del curso escolar, animando de esta forma a caminar, pedalear o usar el transporte público para acudir a los Huertos, la FICA, el campamento de Moros y Cristianos o desplazarse al centro educativo o lugar de trabajo.