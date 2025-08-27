La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las bicicletas que se utilizarán con la aplicación. AYTO de Murcia

Una aplicación para conseguir premios por caminar, utilizar la bicicleta o el transporte público en Murcia

Los ciudadanos podrán ganar puntos que les permitirán obtener recompensas

LA VERDAD

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:16

El Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz anunció este martes la puesta en marcha del reto ´Murcia muévete´. Se trata de una iniciativa con la que el Consistorio busca fomentar la movilidad sostenible, haciendo que utilizar la bicicleta, el transporte público o caminar tenga premio en Murcia durante el mes de septiembre.

Es un proyecto de la Oficina Municipal de la Bicicleta en el que, a través de microrretos, se podrán conseguir puntos en los desplazamientos que realicen a través de medios de transporte sostenible, lo que les permitirá ganar premios y entrar en sorteos.

Todo ello se articulará a través de una aplicación móvil en la que podrán registrarse cuantos deseen participar en esta actividad, que busca incentivar alternativas al coche para lograr una ciudad más sostenible y amable, al tiempo que se realiza ejercicio físico, lo que redunda en una mejora de la salud.

La elección de septiembre para su realización no es casual, ya que en este mes se celebra la Feria de Septiembre, la Semana Europea de la Movilidad y tiene lugar el inicio del curso escolar, animando de esta forma a caminar, pedalear o usar el transporte público para acudir a los Huertos, la FICA, el campamento de Moros y Cristianos o desplazarse al centro educativo o lugar de trabajo.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras desplomarse en una playa de Mazarrón
  2. 2 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  3. 3 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Una joven de Molina de Segura pide donativos para tratar sus tres enfermedades raras: «Mi vida se limita a sobrevivir al dolor»
  5. 5

    La alta temperatura del Mediterráneo aboca a la Región de Murcia a un otoño de riesgo por dana: «Los cauces y avisos tienen que estar listos»
  6. 6 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  7. 7 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  8. 8 Viva Suecia homenajeará a la tierra que les ha permitido «cumplir su sueño» en el pregón de la Feria de Murcia
  9. 9

    Canadá descarta comprar 12 submarinos a Navantia
  10. 10 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 26 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una aplicación para conseguir premios por caminar, utilizar la bicicleta o el transporte público en Murcia

Una aplicación para conseguir premios por caminar, utilizar la bicicleta o el transporte público en Murcia