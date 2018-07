La Consejería critica la pérdida de fondos sociales con el nuevo reparto del Ministerio La ministra, ayer con los consejeros autonómicos. / efe El reajuste provoca que la Región reciba 70.000 euros menos para la X Solidaria y la lucha contra la pobreza ENDIKA PARTE MURCIA. Viernes, 27 julio 2018, 07:54

La nueva distribución de fondos que ha llevado a cabo el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha provocado que la Región reciba 70.000 euros menos que lo acordado inicialmente, según criticó ayer la Consejería tras el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales. De acuerdo con el reparto a las comunidades propuesto por el Ministerio de los fondos correspondientes al 0,7% del IRPF para los proyectos sociales de la X Solidaria, a la Región de Murcia le corresponden 7.162.000 euros de los 7.235.000 que percibiría de los fondos fijados con anterioridad.

«Este año se repartirán once millones más que en 2017», declaró la ministra Carmen Montón. Unas subvenciones que tienen la finalidad de cubrir necesidades específicas dirigidas a las personas en situación de pobreza y exclusión social. Además, comentó que con este reajuste «se ha tratado de realizar un reparto más equitativo. El incremento de los fondos ha permitido aplicar unos criterios más justos a través de un proceso de transparencia» aclaró la ministra. Los siete criterios que se tomaron como referencia fueron: población, índice de Arope (riesgo de pobreza y/o exclusión social), superficie, población dependiente, dispersión, grandes urbes e insularidad.

Estos cambios y reajustes no han favorecido a todos por igual, según hizo saber la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, que mostró su malestar en la reunión extraordinaria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. «Este reajuste es un agravio comparativo con otras comunidades». Afirmó que no entiende el cambio aunque «fuera respaldado por la mayoría de las comunidades autónomas en la correspondiente votación». Además, añadió que no era posible apoyar este nuevo acuerdo cuando «la modificación supone que haya regiones que ganen gracias a este cambio y muchas otras, en las que Murcia se incluye, que pierdan».

La Comunidad prevé subvencionar 337 proyectos y a 89 asociaciones con 7,2 millones de euros

Con los fondos de la X Solidaria, la Región de Murcia va a subvencionar 337 proyectos y 89 entidades del sector servicios con más de 7,2 millones de euros. Con estas ayudas se beneficiarán casi cincuenta mil personas. La consejera lamentó que el Ministerio haya hecho «oídos sordos a nuestras demandas», y aseguró que «urge retomar el trabajo de ese grupo y definir un sistema de reparto que cuente con criterios objetivos». En cuanto a las ayudas del plan concertado 'Protección a la familia y a la atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales', el 60% del mismo va destinado a familia y el 40%restante a prestaciones básicas.