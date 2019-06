«Confío en que el reparto de áreas sea beneficioso para los murcianos» Inmaculada Ortega. / n. garcía «Ciudadanos empezó a negociar con unas exigencias desorbitadas y desproporcionadas para los concejales que tiene» MARÍA JOSÉ MONTESINOS Jueves, 20 junio 2019, 08:50

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Inmaculada Ortega, prefiere ser cauta y solo confía en que «el reparto de competencias sea para bien y efectivo, y que revierta en beneficio de los murcianos». Sí admite que «cuando comenzaron las negociaciones, las peticiones de Cs al PP me parecieron desorbitadas y no respondían a la proporcionalidad del número de concejales que tenía el grupo. Desde luego no había sentido común, que es lo que impera en nuestro partido, y en ningún caso se corresponde con los apoyos que han tenido en las urnas.

Es un acuerdo entre ellos, hay que empezar a ver cómo trabajan y cómo funcionan».

Inmaculada Ortega incide en que las primeras propuestas que planteó Ciudadanos al Partido Popular eran totalmene desorbitadas: «Tú no puedes estar pidiendo algo que no se corresponde y que sobrepasa los medios que vas a tener para trabajar. Al final han llegado a un acuerdo entre Cs y PP, porque pensarán que es viable».

Todavia no sabe qué día se celebrará la Junta de Portavoces. «Solo se nos ha requerido que demos los nombres. Yo seré la portavoz y el suplente José Javier Palma». El grupo municipal de Vox tiene un tercer concejal, José Angel Antelo.