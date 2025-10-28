Los conductores de autobús contemplan ir a la huelga si Comunidad y Ayuntamiento no licitan los nuevos servicios de transporte en Murcia Este martes se han concentrado frente a la Consejería de Fomento y el jueves lo harán en La Glorieta

Lázaro Giménez Martes, 28 de octubre 2025, 11:08 | Actualizado 11:20h.

«No lo descartamos», dicen los sindicatos sobre la posibilidad de ir a la huelga si el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Murcia no atienden su principal exigencia por la que este martes han llevado a cabo el primer acto de protesta: licitar las nuevas concesiones del transporte urbano e interurbano del área metropolitana de Murcia.

Representantes de las plantillas de Interbus y Alcalabus (Monbus), que prestan el servicio de transporte interurbano que depende de la Comunidad, llevaron este martes esa reivindicación a las puertas de la Consejería de Fomento. Sin resolver esas concesiones, el servicio sigue prorrogado y no hay inversiones en renovación de la flota, como apuntó Tomás Alburqueque, de UGT: «Murcia se merece un transporte urbano digno, sin vehículos de más de 20 años que no quieren en otras ciudades».

El presidente del Comité de Empresa de Interbús, José Luis Manzano, de USO, aseguró por su parte que «reclamamos que las licitaciones salgan ya para acabar con la precariedad del servicio y el estado de la flota de autobuses». La pancarta, en esta ocasión, incluía una foto en gran tamaño del autobús del servicio Movibús incendiado a comienzos de octubre en la pedanía murciana de La Ñora.

Por su parte, Francisco Rodríguez, de CC OO, lamentaba la «incertidumbre» con la que trabajan a diario dado el estado de los vehículos: «Nunca sabemos si vamos a llegar a nuestro destino con los medios que tenemos, y los principales perjudicados son los viajeros».

Esta es la primera de la protestas que van a llevar a cabo los conductores, que el jueves lo harán también, en el caso de las líneas urbanas y de pedanías que dependen del Ayuntamiento, con otra concentración a las puertas de La Glorieta, donde se celebrará el Pleno correspondiente al mes de octubre.

Mientras tanto, la pasada semana tanto desde la Consejería de Fomento como desde el gobierno municipal se hizo hincapié en los avances realizados hasta ahora. Por parte de la Consejería, se destacó que se sigue con los trámites para ceder al consistorio la gestión de dos de las líneas de transporte interurbano, que conectan con Alcantarilla y Beniel y Santomera.

Desde el Consistorio, por otro lado, se presentó el avance del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que aseguran que permitirá llevar a cabo la licitación de las nuevas conexiones urbanas y con pedanías.