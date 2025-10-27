La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estado del autobús tras el choque. L.G.

Una conductora se empotra contra un autobús en pleno centro de Murcia

La mujer se sintió indispuesta cuando circulaba por la Gran Vía y colisionó frontalmente contra el vehículo

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:21

Una conductora colisionó frontalmente contra un autobús este lunes por la mañana en la Gran Vía de Murcia, en dirección a la plaza Martínez Tornel. Al parecer, la mujer se sintió indispuesta y perdió el control de su turismo, que chocó contra el vehículo que circulaba por el carril contrario.

Según confirmaron fuentes del Ayuntamiento de Murcia, no hay heridos entre los pasajeros del autobús, perteneciente a la línea 44, que une la pedanía de La Ñora con la capital. Tras el accidente, fueron trasladados a otro vehículo para continuar con su trayecto.

No han trascendido las causas de la indisposición de la conductora, que fue atendida 'in situ' por los servicios sanitarios. Fuentes municipales indicaron que están a la espera de que se remolque el vehículo de transporte público a las cocheras para proceder a su posterior reparación.

