Las comunidades energéticas y el Ayuntamiento de Murcia estudiarán la instalación de cubiertas fotovoltaicas en edificios municipales y patios escolares Estas organizaciones han planteado también la necesidad de ayudas para su funcionamiento técnico

Lázaro Giménez Jueves, 23 de octubre 2025, 11:39

Usar cubiertas municipales para instalar placas solares fotovoltaicas es una de las posibles fórmulas de colaboración que van a explorar las cinco comunidades energéticas implantadas en el municipio de Murcia de forma conjunta con el Ayuntamiento de la capital. Así lo ha trasladado la Fundación Desarrollo Sostenible, quien, junto a la Oficina de Transformación Comunitaria de la Región de Murcia, acompañó a estas comunidades en la reunión que mantuvieron recientemente con el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, y la jefa de servicio de la Agencia Local de Energía.

Durante la cita, los representantes de algunas de las comunidades energéticas del municipio de Murcia —CEL de Murcia, CE La Alberca, CE Vistabella y CE Torreagüera—, junto a miembros de la Federación de Comunidades Energéticas de la Región de Murcia,

En ese encuentro, se planteó la posibilidad de acceder a la cesión de cubiertas municipales y la necesidad de ayudas para costear el funcionamiento técnico de estas entidades sin ánimo de lucro. En un comunicado, la fundación detalla que «también se plantearon vías de colaboración para aprovechar el Plan Municipal de Sombra para cubrir patios escolares y zonas de esparcimiento con instalaciones solares y llegar a acuerdos con organizaciones empresariales y polígonos industriales para el uso de cubiertas de naves».

Por su parte, apunta esta fundación que «el concejal informó sobre el posible concurso para la contratación de cubiertas» y se ofreció a facilitar contactos y reuniones con estos colectivos para ampliar las oportunidades de desarrollo. Finalmente, «se acordó establecer por parte del consistorio murciano subvenciones de mantenimiento para comunidades energéticas, pudiendo acceder a las mismas presentando la memoria de actividad y el presupuesto correspondiente».

Además, estas comunidades energéticas presentaron los avances logrados hasta la fecha. En ellos, destacan el plan de formación y promoción de la Federación, la negociación con comercializadoras para conseguir ofertas ventajosas para los socios y socias y las gestiones para la cesión de cubiertas públicas.

La Federación de Comunidades Energéticas de la Región de Murcia está compuesta actualmente por once comunidades energéticas distribuidas en distintos municipios, de las cuales cinco pertenecen al municipio de Murcia. En la consolidación de todas estas entidades ciudadanas, la Fundación Desarrollo Sostenible es miembro de sus Juntas Directivas, «aportando experiencia en la dinamización de procesos sociales y gestión de proyectos de ahorro y eficiencia energética».