La Comisión de Hacienda de Murcia aprueba los Presupuestos que el jueves irán al Pleno

Las diferentes comisiones del Ayuntamiento de Murcia ya preparan el contenido del Pleno ordinario correspondiente al mes de octubre y que se celebrará el próximo jueves. Este lunes la Comisión de Fomento, Movilidad, Gestión Económica y Asuntos Generales dio el visto bueno a la tramitación ese día del proyecto de Presupuestos municipales para el ejercicio 2026, una vez que ya fueron aprobados en Junta de Gobierno.

Estas Cuentas ascienden a casi 553 millones de euros, con un crecimiento del 8%, lo que para el ejecutivo municipal, «garantiza la estabilidad financiera y el cumplimiento de las reglas fiscales». Añaden fuentes municipales que «el 78,5% se destina a la mejora de los servicios públicos, mientras que los casi 130 millones de euros en inversiones permitirán desarrollar proyectos transformadores centrados en la recuperación del patrimonio y la movilidad sostenible».

Este asunto fue abordado también en la Junta de Portavoces, donde el equipo de gobierno además quiso que se analizaran los sobrecostes generados por el corte de suministro de agua potable en las pedanías del Campo de Murcia, provocado por una avería en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT). Como ya adelantó el pasado viernes, el Ayuntamiento reclama a este órgano que asuma 325.000 euros de gastos extraordinarios ocasionados, además de indemnizar a los vecinos y empresarios afectados de Sucina y Gea y Truyols. Apunta también el consistorio que más de 25 personas de Aguas de Murcia trabajaron en turnos especiales para minimizar el impacto.