Comienza el estudio de la Urna de Alfonso X para que su restauración esté concluida antes de que acabe el año Los primeros trabajos se están llevando a cabo con un dron y con otras herramientas geotérmicas

Lázaro Giménez Martes, 28 de octubre 2025, 13:56

Un dron con tecnología de imagen del siglo XXI se sitúa frente a una urna custodiada bajo un arco triunfal del siglo XV y lo «radiografía» para conocer mejor su estado: es la estampa que esta mañana se ha dado en el Altar Mayor de la Catedral de Murcia, donde han comenzado los trabajos de estudio de la Urna de Alfonso X, cuya restauración se ha encargado a Josefina Monteagudo y para lo que el lunes tendrá listo el proyecto de intervención.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, que supervisó estas primeras tareas, destacó este martes que «vamos a procurar hacer un proyecto y ejecutarlo para que dure muchos siglos y que sigamos disfrutando de este monumento único». Por su parte, Josefina Monteagudo explicó que, más allá de la restauración propiamente dicha, «es fundamental conocer los daños y por qué se producen, para poder realizar un programa de prevención a largo plazo».

De ahí que se haya comenzado por el mapeo de humedades y sales, para conocer en qué estado se encuentra la piedra, así como por los rastros dejados por otras intervenciones previas, entre ellas la que se llevó a cabo tras el incendio de la Catedral en 1854.

Por primera vez en una intervención patrimonial en la Catedral de Murcia, se emplea un dron fotogramétrico de alta resolución para realizar un modelo 3D completo de la urna y su entorno inmediato. Dotado con sensores de precisión y cámara de última generación, permite captar centenares de imágenes desde distintos ángulos y alturas, generando una recreación tridimensional exacta y con medidas reales del monumento. El modelo digital resultante sirve como registro documental de alta fidelidad, permitiendo detectar fisuras, deformaciones o pérdidas invisibles al ojo humano, además de facilitar la comparación del estado del bien antes, durante y después de la restauración.

El equipo técnico dirigido por Monteagudo está finalizando la fase de documentación previa, que incluye la toma de imágenes con el dron y la recopilación de todos los datos necesarios para la redacción final del proyecto. Esta memoria técnica se remitirá a la Dirección General de Patrimonio Cultural para su revisión y autorización antes de iniciar los trabajos directos sobre la urna. Una vez obtenida la autorización, se instalará un andamio en el Altar Mayor, que permitirá a los visitantes observar el proceso de restauración en directo, siempre fuera del horario de culto.

Además del tratamiento directo sobre la urna, se intervendrá también en los elementos escultóricos que la componen: el arco triunfal, los maceros y las lápidas conmemorativas, aplicando técnicas de limpieza, consolidación, reintegración y tratamiento de sales, con el mínimo impacto posible y la máxima fidelidad al original. Todo el proceso estará dirigido por profesionales especializados con solvencia acreditada en restauración patrimonial, bajo la supervisión municipal y la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma.

La intervención, con un presupuesto de 32.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, incluye labores de limpieza de superficies, eliminación de sales y morteros deteriorados, consolidación estructural, reintegración de volúmenes y patinado cromático de antiguas reintegraciones de escayola, utilizando técnicas y materiales de última generación, con el objetivo de asegurar la reversibilidad, estabilidad y durabilidad de la intervención.

El objetivo final es corregir las patologías derivadas de la humedad capilar, restaurar el aspecto original del conjunto y preservar su valor artístico y devocional.