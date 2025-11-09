La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una trabajadora del restaurante El Churra, preparando las mesas antes del servicio de mediodía. Guillermo Carrión / AGM

Las comidas de Navidad adelantan en Murcia a noviembre el calendario festivo de bares y restaurantes

Los menús por persona oscilan entre los 45 y los 70 euros y los días más demandados por las empresas son los viernes 12 y 19 de diciembre

Gema Escobar

Gema Escobar

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:49

Comenta

La campaña de Navidad está a la vuelta de la esquina para la hostelería murciana. La anticipación en las reservas, que este año se inició ... en agosto -casi un mes antes que en 2024-, no ha evitado que muchos grupos de amigos y compañeros hayan tenido que elegir los fines de semana de noviembre y de inicios de diciembre para celebrar los encuentros navideños, separándolos en el calendario de los dos anteriores a Nochebuena, copados ya por las tradicionales comidas de empresa. Por este motivo, el fin de semana del 14 de noviembre marca para buena parte de los hosteleros de Murcia el inicio de las fiestas, a más de un mes de Nochebuena y a mes y medio de Nochevieja y Año Nuevo. «Hasta en el peor año de crisis que recuerde, la Navidad supone un éxito asegurado», indica Juanjo Nicolás, presidente de la asociación de restaurantes de la patronal regional de hostelería HoyTú y gerente de El Churra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  4. 4 Herido un ciclista tras caer por una rambla en Cartagena
  5. 5

    El Taibilla achaca ahora también el corte de agua en el Mar Menor al déficit de depósitos municipales
  6. 6

    Cultura advierte de que no saldrá de Murcia ningún tesoro de las agustinas
  7. 7

    Lidó Rico plasma el devenir de Murcia en un imafronte por el 1.200 aniversario
  8. 8 Defensa de la sanidad en las calles de Murcia, Cartagena y Lorca
  9. 9

    El Real Murcia se envalentona con Colunga
  10. 10

    La Comisión Europea ve en Mercosur una gran vía de mercado para la carne de cerdo, vinos y quesos murcianos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las comidas de Navidad adelantan en Murcia a noviembre el calendario festivo de bares y restaurantes

Las comidas de Navidad adelantan en Murcia a noviembre el calendario festivo de bares y restaurantes