Las comidas de Navidad adelantan en Murcia a noviembre el calendario festivo de bares y restaurantes

La campaña de Navidad está a la vuelta de la esquina para la hostelería murciana. La anticipación en las reservas, que este año se inició ... en agosto -casi un mes antes que en 2024-, no ha evitado que muchos grupos de amigos y compañeros hayan tenido que elegir los fines de semana de noviembre y de inicios de diciembre para celebrar los encuentros navideños, separándolos en el calendario de los dos anteriores a Nochebuena, copados ya por las tradicionales comidas de empresa. Por este motivo, el fin de semana del 14 de noviembre marca para buena parte de los hosteleros de Murcia el inicio de las fiestas, a más de un mes de Nochebuena y a mes y medio de Nochevieja y Año Nuevo. «Hasta en el peor año de crisis que recuerde, la Navidad supone un éxito asegurado», indica Juanjo Nicolás, presidente de la asociación de restaurantes de la patronal regional de hostelería HoyTú y gerente de El Churra.

Bares, tabernas, restaurantes y salones de celebraciones preparan con más adelanto cada año una época en la que la facturación se dispara. «La gente se está moviendo con muchísima antelación a todos los niveles y para todos los eventos; está siendo exagerado, porque estoy cerrando comuniones para 2027 ya, y la Navidad está siendo una vorágine total». Para la jefa de sala y responsable de eventos del Mesón La Torre, Nuria Marco, se trata de una de las épocas más rentables para el sector, aunque hace hincapié en que también es la que más gastos conlleva respecto a personal extra y a productos.

«Todo ha subido y está muy caro, por lo que trabajar con un menú en condiciones, con el que quedes bien y la gente no se asuste, está muy difícil», explica. En este sentido, tanto Juanjo Nicolás como José María Rubiales, gerente del grupo Parlamento Andaluz y presidente de la asociación de Cafés, Bares y Afines, también integrada en HoyTú, encontrar un menú de comida o cena en Navidad por menos de 45 euros por persona «es complicado», y señalan una horquilla mayoritaria de opciones que oscilan entre los 45 y los 70 euros por comensal.

«Cada establecimiento es un mundo», matiza Nicolás, quien añade que, en Murcia, ofrecer menús de menos de 40 euros es misión imposible, «porque son días en los que todo se encarece un poco», aunque advierte de que tampoco es habitual encontrarse con opciones por encima de los 70 euros. En este sentido, los grupos -sean empresas, miembros de asociaciones, amigos del gimnasio o madres y padres de compañeros de extraescolares- prefieren un precio cerrado que incluya bebida de acompañamiento ilimitada, con agua, cerveza y vino, y con plato principal de carne o pescado para elegir.

Sin embargo, para Rubiales comienza a darse una tendencia que antes no existía, y que depende de la bodega del local. «No es solo cuestión de cantidad sino de calidad», por lo que ha observado que, aunque «sigue mandando» la opción de bebida incluida, los clientes están empezando a pedir, en un 15-20% de las reservas, que el acompañamiento vaya aparte porque «prefieren pagar una botella de vino bueno» a tomarse varias cervezas o refrescos.

Establecimientos El Churra Juan José Nicolás «Las ganas de compartir en Navidad siempre están ahí, estemos en crisis o no» El Palco del Parlamento José María Rubiales «La gente no se fía de ir de sitio en sitio y alarga la tarde hasta el resopón» Mesón La Torre Nuria Marco «La empatía del cliente es fundamental; son días complicados para la hostelería» Por Herencia Miguel Hernández «Incluir la bebida en los menús agiliza mucho la atención a los grupos grandes»

El mediodía es la estrella

Los días más reclamados para celebrar reuniones navideñas son los viernes anteriores a Nochebuena, los días 12 y 19, y con una preferencia clara de mediodía. Así lo explica Miguel Hernández Navarro, jefe de cocina del restaurante Por Herencia, quien añade que esos dos días son «puramente de comidas de empresa». Por su parte, el gerente de El Churra asegura que se trata de una realidad que se remonta a los tiempos de pandemia. «A raíz del covid empezamos a notar cómo la mayoría de las empresas y clientes particulares prefieren las comidas a las cenas para alargar un poco más un día especial de encuentro», relata Nicolás, aunque matiza que, este año, las cenas en esos dos viernes «también están siendo importantes». La elección del mediodía en bares y tabernas se alarga más allá del quinto día de la semana en el calendario. «Las empresas se decantaron primero por los dos viernes, que se llenaron volados; después por los sábados 13 y 20, y ahora toca el turno de los domingos por la mañana», cuenta Rubiales, quien coincide en que los fines de semana «la estrella siempre es el mediodía», a diferencia del resto de días de la semana, en los que los bares del centro vuelcan buena parte de su actividad en la noche. Uno de los motivos que aduce para explicar que se rehúya el horario de cena en Murcia los fines de semana es no solo el gusto por el tardeo, sino la «menor oferta de ocio nocturno» que acorta las reuniones «por la ordenanza de los 7 metros» [que prohíbe música en los locales ubicados en calles más estrechas de esa medida].

El gusto por el tardeo y la menor oferta de ocio nocturno, razones para demandar menos cenas

«Ha cambiado todo y nadie quiere ya cenas, porque todo el mundo quiere alargar por la tarde», constata la jefa de sala del Mesón La Torre, que justifica en esa realidad la iniciativa del salón de Puente Tocinos en el que trabaja desde hace 25 años de «montar discoteca» a partir de las seis de la tarde.

Ampliar Mesa para grupos en El Palco del Parlamento. Guillermo Carrión / AGM

Veinte comensales de media

Tabernas, bares, salones de eventos y restaurantes, según su distribución y aforo, se preparan ya para grupos de 18 a 30 comensales de media, con excepciones por arriba y por abajo. Al respecto, Nuria Marco cuenta que en el Mesón La Torre se están «moviendo con un mínimo de 20 comensales hasta llegar a empresas que convocan a 250 y 300 personas». En cuanto a las fechas de arranque, reconoce que los centros comerciales, abiertos al completo durante los fines de semana clave, tiran mucho de la demanda en noviembre. «Yo empiezo Navidad la semana que viene, con comidas organizadas por Zara, El Corte Inglés, Carrefour…», concreta.

Los grupos se decantan por precios cerrados que incluyan la bebida de acompañamiento, agua, cerveza y vino, ilimitada

Sin embargo, asegura que hay un nicho importante de mercado que engloba a empresas más pequeñas que aprovechan las fechas más cercanas a la Navidad para dar un reconocimiento especial a sus trabajadores «más allá de la cesta navideña». Algunas «vienen a darlo todo y no ponen techo en los menús», incluyendo desde ostras a champán, detalla Marco.

Para Rubiales, cada vez hay menos comidas de empresa «como tales», y asegura poco a poco son más los grupos de trabajadores que pagan cada uno su menú por un «concepto de globalización»: las empresas son más grandes y son los empleados los que organizan y se pagan la comida o la cena. En este sentido, tanto Miguel Hernández como Nuria Marco hablan de un ten con ten de casos en los que la empresa se hace cargo de la cuenta, sobre todo si pertenecen al sector privado, ya que cuando se trata de colegios profesionales o funcionarios «cada cual se paga lo suyo».

Ocho de cada diez reservas piden terraza como primera opción, según estiman desde la patronal de bares y afines

Además, ocho de cada diez llamadas buscan una mesa en terraza y no en interior. Así se desprende de la información recopilada por la pasarela de reservas con la que trabaja Parlamento Andaluz, que incluye en sus cinco locales el restaurante El Palco. «Somos una ciudad de terraza sí o sí, y ya tenemos que saber que va a llegar una dana para que pidamos mesa en interior», ironiza José María Rubiales, quien destaca que esta Navidad será la última en la que los locales del centro de la ciudad van a disponer de toldos. «El año que viene, a poco que dé por llover o tengamos rachas de viento, y no solo en Navidad, tendremos problemas con las sombrillas», se lamenta en referencia a la modificación introducida en la ordenanza de terrazas para los locales incluidos en el Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico (PECHA), que eliminará pérgolas fijas y toldos en los establecimientos del centro, sustituyéndolos por sombrillas móviles que deberán recogerse al final del día.