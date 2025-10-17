Una colisión frontal en Murcia se salda con un herido Dos personas quedaron atrapadas dentro de uno de los vehículos implicados pero pudieron salir rompiendo los cristales

LA VERDAD Viernes, 17 de octubre 2025, 22:11 | Actualizado 22:43h. Comenta Compartir

Un hombre de 51 años resultó herido en la noche de este viernes como consecuencia de una colisión frontal entre dos vehículos en Murcia, a la altura de la entrada de la pedanía de Casillas por la carretera de Alicante. Otras dos personas quedaron atrapadas dentro de uno de los turismos pero pudieron salir por sus propios medios rompiendo los cristales.

Según informó a LA VERDAD el Centro de Coordinación de Emergencias, uno de los coches implicados en el accidente perdió el control e invadió el carril contrario. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron una patrulla de la Policía Local de Murcia, dos unidades sanitarias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y bomberos del Ayuntamiento de Murcia. A su llegada, los sanitarios estabilizaron al herido y lo trasladaron al hospital Reina Sofía de Murcia.

Temas

Sucesos